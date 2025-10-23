Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Četrtek,
23. 10. 2025,
6.24

Osveženo pred

1 ura, 6 minut

dizel škoda superb Škoda

Četrtek, 23. 10. 2025, 6.24

1 ura, 6 minut

Miko Marczyk in škoda superb 2.0 TDI

Čudežni dizel? Brez dolivanja goriva je prevozil 2.831 kilometrov. #foto

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Škoda superb Miko Marczyk | Foto Škoda

Foto: Škoda

Letošnji evropski prvak v reliju Miko Marczyk je uspel brez vmesnega dolivanja goriva s škodo superb prevoziti kar 2.831 kilometrov.

Poljak Miko Marczyk se je poleg vrhunske vožnje relija (letos je novi evropski prvak) naučil tudi izjemno ekonomične vožnje. V zadnjem poizkusu je uspel z eno posodo goriva prevoziti 2.831 kilometrov, povprečno porabo pa spustiti na zgolj 2,61 litra na sto prevoženih kilometrov.. 

Vozil je superba z dizelskim motorjem 2.0 TDI (110 kW), pogonom na sprednji kolesi in sedemstopenjskim menjalnikom DSG. Masa vozila je le nekaj malega nad 1,5 tone. 

Škoda superb Miko Marczyk | Foto: Škoda Foto: Škoda

Pri rekordni vožnji pozorni na vsako malenkost

Škoda superb Miko Marczyk | Foto: Škoda Foto: Škoda Marczyk je za rekordno vožnjo izbral škodo super s precej veliko posodo goriva (66 litrov). Avtomobil je z izjemo drugega vzmetenja (15 mm nižje) ostal serijski, so pa nanj namestili serijska 16-palčna platišča in celo rahlo obrabljene pnevmatike.

Celotna vožnja je minila v skrbnem lovu za podrobnostmi, ki pomagajo doseči tako nizko porabo goriva. Poljak je seveda vozil počasneje, poskušal je kar najmanj zavirati. V ta namen je nekaj kilometrov pred njim peljajo spremljevalno vozilo, ki ga je obveščalo o prometu, posebnostih na cestah in podobno. Tako je lahko Marczyk do popolnosti načrtoval način vožnje. Izkoristil je celo veter od zadaj, ki je v delu vožnje prek Nemčije spustil porabo na 2,2 litra.

Med ključnimi nasveti, kako doseči nizko porabo goriva, je Marczyk izpostavil pravilen tlak v pnevmatikah in spočitost voznika. Le tako je lahko zbran in pozoren na podrobnosti, ki so nujne za doseganje porabe krepko pod tovarniško deklarirano (4,8 litra na 100 km po WLTP).

