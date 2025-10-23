Četrtek, 23. 10. 2025, 6.24
Miko Marczyk in škoda superb 2.0 TDI
Čudežni dizel? Brez dolivanja goriva je prevozil 2.831 kilometrov. #foto
Letošnji evropski prvak v reliju Miko Marczyk je uspel brez vmesnega dolivanja goriva s škodo superb prevoziti kar 2.831 kilometrov.
Poljak Miko Marczyk se je poleg vrhunske vožnje relija (letos je novi evropski prvak) naučil tudi izjemno ekonomične vožnje. V zadnjem poizkusu je uspel z eno posodo goriva prevoziti 2.831 kilometrov, povprečno porabo pa spustiti na zgolj 2,61 litra na sto prevoženih kilometrov..
Vozil je superba z dizelskim motorjem 2.0 TDI (110 kW), pogonom na sprednji kolesi in sedemstopenjskim menjalnikom DSG. Masa vozila je le nekaj malega nad 1,5 tone.
Pri rekordni vožnji pozorni na vsako malenkost
Marczyk je za rekordno vožnjo izbral škodo super s precej veliko posodo goriva (66 litrov). Avtomobil je z izjemo drugega vzmetenja (15 mm nižje) ostal serijski, so pa nanj namestili serijska 16-palčna platišča in celo rahlo obrabljene pnevmatike.
Celotna vožnja je minila v skrbnem lovu za podrobnostmi, ki pomagajo doseči tako nizko porabo goriva. Poljak je seveda vozil počasneje, poskušal je kar najmanj zavirati. V ta namen je nekaj kilometrov pred njim peljajo spremljevalno vozilo, ki ga je obveščalo o prometu, posebnostih na cestah in podobno. Tako je lahko Marczyk do popolnosti načrtoval način vožnje. Izkoristil je celo veter od zadaj, ki je v delu vožnje prek Nemčije spustil porabo na 2,2 litra.
Med ključnimi nasveti, kako doseči nizko porabo goriva, je Marczyk izpostavil pravilen tlak v pnevmatikah in spočitost voznika. Le tako je lahko zbran in pozoren na podrobnosti, ki so nujne za doseganje porabe krepko pod tovarniško deklarirano (4,8 litra na 100 km po WLTP).