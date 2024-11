V bližini letališča v Vilni je zgodaj zjutraj strmoglavilo tovorno letalo logistične družbe DHL. Pri tem je umrla najmanj ena oseba, trije so poškodovani, poroča litovska tiskovna agencija BNS. Letalo naj bi trčilo v stanovanjsko hišo, kjer pa naj ne bi bilo poškodovanih. V začetku meseca so prav pri tem logističnem velikanu zabeležili več primerov v različnih evropskih državah, ko so posamezni paketi spontano zagoreli. Tožilstvo na Poljskem je sporočilo, da so v povezavi s tem pridržali štiri ljudi, kampanjo pa naj bi organizirali v Rusiji.

Po prvih podatkih so bili na letalu, ki je bilo na poti iz nemškega Leipziga v litovsko prestolnico, štirje ljudje. V nesreči naj bi po prvih poročilu umrl eden od dveh pilotov, drugega pa naj bi uspeli rešiti iz uničenega letala. Še druga dva člana posadke naj bi bila poškodovana.

Po besedah župana Vilne Valdasa Benkunskasa se je letalo zaletelo v stanovanjsko hišo in strmoglavilo na bližnjem dvorišču. Vsi stanovalci so preživeli, hiša pa je po trčenju zagorela.

Na kraju strmoglavljenja, ki je od letališča litovske prestolnice oddaljen približno štiri kilometre, so številna vozila in reševalci. Vzrok nesreče za zdaj ni znan.

Poročila o domnevnih ruskih sabotažah

Nesreča letala se je zgodila, potem ko so v preteklih mesecih pri logističnem podjetju DHL poročali o več primerih spontanih vžigov oziroma eksplozij paketov. O takih primerih so poročali ravno iz Leipziga, od koder je poletelo letalo, ki je strmoglavilo v Vilni, ter iz logističnega podjetja v bližini Varšave in britanskega Birminghama.

Poljsko tožilstvo je konec oktobra sporočilo, da so v povezavi s sumljivimi paketi pridržali štiri ljudi, preiskave pa potekajo po vsej Evropi. Kot je pojasnila tožilka Katarzyna Calow-Jaszewska, je bila skupina tujih obveščevalnih saboterjev vpletena v pošiljanje paketov s skritimi eksplozivi in nevarnimi snovmi prek kurirskih služb. O tem si lahko več preberete v spodnjem članku.