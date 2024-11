Po nepojasnjenih vžigih paketov v Evropi aretirali več ljudi

V preteklih tednih so pri kurirskih službah na Poljskem, v Nemčiji in Veliki Britaniji imeli več primerov, ko so posamezni paketi spontano zagoreli. Tožilstvo na Poljskem je sporočilo, da so v povezavi s tem pridržali štiri ljudi, kampanjo pa naj bi organizirali v Rusiji.

V nemškem Leipzigu so pri logističnem podjetju DHL v juliju imeli več primerov spontanih vžigov oziroma eksplozij paketov. O podobnem požaru so poročali še iz logističnega podjetja v bližini Varšave in britanskega Birminghama.

Poljsko tožilstvo je konec oktobra sporočilo, da so v povezavi s sumljivimi paketi pridržali štiri ljudi, preiskave pa potekajo po vsej Evropi. Kot je pojasnila tožilka Katarzyna Calow-Jaszewska, je bila skupina tujih obveščevalnih saboterjev vpletena v pošiljanje paketov s skritimi eksplozivi in nevarnimi snovmi prek kurirskih služb. Paketi so nato spontano zagoreli ali eksplodirali.

Vžigi domnevno povezani z ruskimi obveščevalci

Zahodni preiskovalci naj bi zdaj povezali vžige s kampanjo, ki jo je organizirala ruska vojaška obveščevalna služba GRU. Menijo, da so požari nastali v napravah za električno masažo, ki so vsebovale snov na osnovi magnezija. Tovrstne požare pa je težko pogasiti, zlasti na letalu, poroča britanski BBC.

"Cilj skupine je bil tudi preizkusiti prenosni kanal za takšne pošiljke, ki naj bi bile na koncu poslane v ZDA in Kanado," je dodala tožilka.

Da bi lahko za vnetljivimi paketi stala Rusija, je že oktobra sporočil tudi vodja nemških notranjih obveščevalcev Thomas Haldenwang, ko so javnosti predstavili podrobnosti sumljivega vžiga v bližini Leipziga.

Vodja poljske tuje obveščevalne agencije Pawel Szota pa je v ponedeljek za časnik The Wall Street Journal posvaril pred posledicami, če bi takšna naprava zagorela med letom. "Nisem prepričan, da se politični voditelji Rusije zavedajo posledic, če bi eden od teh paketov eksplodiral in povzročil dogodek z množičnimi žrtvami," je dejal.

Rusija grozi s povračili

V odgovor na poskuse sabotaže je DHL med drugim poostril varnostne ukrepe v vseh evropskih državah. Poljska vlada pa je zaprla ruski konzulat v Poznanu in zagrozila z izgonom ruskega veleposlanika.

Rusko zunanje ministrstvo je potezo Varšave označilo za sovražno dejanje, ki mu bo sledil boleč odgovor.