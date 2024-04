Do leta 2020 je bilo na različnih spletnih portalih za iskanje namestitev, ki so na voljo tudi slovenskim uporabnikom, mogoče najeti apartmaje v počitniški hiši z bazenom v Grčiji, natančneje na južnem delu polotoka Kasandra. Kot so danes razkrili enota češke policije za boj proti terorizmu in preiskovalni medij Insider, je šlo v resnici za varno hišo ruskih operativcev pod krinko, članov GRU (Glavnega obveščevalnega direktorata), ki so bili zadolženi za sabotaže in naročene umore v Evropski uniji.

Češka preiskava ugotovila rusko vpletenost v eksploziji v skladiščih streliva leta 2014

Za eksplozijama v skladiščih streliva v kraju Vrbetice na vzhodu Češke, v katerih sta leta 2014 umrla dva človeka, stoji Rusija, je danes ob zaključku preiskave sporočila češka policija. Po njenih navedbah so eksploziji namreč dokazano zakrivili pripadniki ruske vojaške obveščevalne službe GRU.

Po navedbah čeških obveščevalcev so diverzantsko operacijo izvedli isti agenti, ki so leta 2018 v Angliji zastrupili nekdanjega ruskega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčerko Julijo (na fotografiji). Foto: Reuters

"Njihov motiv je bil preprečiti dobavo orožja in streliva na območja, kjer je ruska vojska izvajala svoje operacije," je v izjavi sporočila češka policija. Dodala je, da je odgovornost GRU dokazana, poročata nemška tiskovna agencija dpa in francoska AFP.

Eksploziji v dveh skladiščih streliva na vzhodu Češke sta odjeknili oktobra in decembra 2014, torej nekaj mesecev po tem, ko si je Rusija priključila ukrajinski polotok Krim, v Donbasu pa so izbruhnili spopadi. V eksplozijah sta umrli dve osebi, nastala pa je tudi ogromna materialna škoda.

Po navedbah čeških obveščevalcev so diverzantsko operacijo izvedli isti agenti, ki so leta 2018 v Angliji zastrupili nekdanjega ruskega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčerko.

Niti je vlekel par, ki se je izdajal za Čeha, glavni štab je bil v apartmajskem hotelu v Grčiji

Kot je danes medtem razkril preiskovalni medij The Insider, sta bila ključna človeka GRU za načrtovanje in izvedbo operacij v Evropski uniji in drugod po Evropi (domnevno) češka zakonca Elena in Nikolaj Šapošnikov.

Na prvi vtis prijetna in topla lastnika apartmajskega hotela Vila Elena v kraju Frama na jugu grškega polotoka Kasandra sta bila v resnici organizatorja in posrednika pri operacijah ruske GRU v Evropi, kot sta bili eksploziji v skladiščih na Češkem leta 2014.

Insider piše, da gre za prva znana tako imenovana "ilegalca" zloglasne enote 29155, ki deluje pod okriljem obveščevalne službe GRU in naj bi bila zadolžena za izvajanje sabotaž in naročenih umorov.

Po navedbah Insiderja, ki se je dokopal do njunih starih potnih listov, sta bila oba rojena v nekdanji Sovjetski zvezi, po njenem razpadu pa sta ostala v Češkoslovaški in po njeni razdružitvi na Češko in Slovaško sčasoma postala državljana Češke.

Elena in Nikolaj Šapošnikov Foto: The Insider / Avtor Neznan

Glavni posel družine Sapošnikov je postala trgovina z orožjem sovjetske izdelave, a so uradno zaslužili veliko manj kot v resnici - njihovi prihodki, kot so jih prikazali državi, jim namreč nikoli ne bi omogočili nakupa nepremičnin na Češkem in v Grčiji.

Med njimi je bila tudi Vila Elena, ki sta jo zakonca dlje časa oddajala tudi prek spletnih platform za iskanje namestitev, kot sta bila Booking.com in Trip Advisor, kjer je mogoče najti tudi nekaj ocen s strani turistov, ki so tam bivali. Po letu 2021 sicer ni bilo zabeleženih nobenih, kar najverjetneje pomeni, da sta apartmajski hotel takrat prenehala oddajati, ocenjujejo pri Insiderju.

The best part? The Šapošnikov also bought this villa in Greece, which Unit 29155 has used as a safe house in Europe. Up until 2020, you, too, could rent it on https://t.co/Xg27sW8XRa or Tripadvisor. No shit. pic.twitter.com/TIFOGlrxPY — Michael Weiss (@michaeldweiss) April 29, 2024

Kot razkriva Insider, je bil apartmajski hotel v resnici tako imenovana evropska varna hiša za operativce ruske enote 29155, s katero naj bi Sapošnikova, ki nista nikoli pozabila na svojo sovjetsko preteklost, temveč sta jo zgolj skrivala pred državo, ki jima je podelila novo državljanstvo, stik navezala nekje v začetku prejšnjega desetletja in postala njihova glavna posrednika za misije na Češkem in drugod po Evropi.

Šapošnikova naj bi za vilo v Grčiji odštela nekaj manj kot 300 tisoč evrov, kar je Elena Sapošnikova pojasnila z razlago, da je šlo za denar, ki ga je prejela od staršev. Toda Insider opozarja, da sta bila njena starša revna upokojenca iz Kijeva, ki sta imela pokojnini nižji od 300 evrov.

Kot še piše Insider, sta zakonca Sapošnikov leta 2013 ruski obveščevalni službi GRU, komunicirala sta z najvišjimi predstavniki enote 29155, priskrbela tako rekoč celotne sezname streliva in druge opreme v kraju Vrbetice, leta 2014 pa sta ruskim saboterjem omogočila tudi neposreden dostop do skladišč.

Nikolaj Sapošnikov je zaradi zastoja srca sicer umrl februarja letos, Elena Sapošnikova pa je trenutno v priporu v Grčiji, kjer čaka na morebitno izročitev Češki.

