Rusija premika sisteme Iskander na mejo s Finsko #video

Prokremeljski dnevnik Izvestija je prejšnji teden poročal, da je rusko obrambno ministrstvo v republiki Kareliji oblikovalo ločeno raketno brigado s sistemi Iskander-M, ki lahko izstreljujejo konvencionalne in jedrske rakete.

Rusija je odločitev sprejela kot odziv na vstop Finske in Švedske v severnoatlantsko zavezništvo.

Delovanje sistema Iskander si lahko ogledate v spodnjem posnetku:

Sistemi Iskander veljajo za osrednji segment novoustanovljenega Leningrajskega vojaškega okrožja (LMD), ki je bilo oblikovano kot odgovor na pridružitev Finske Natu. A v odzivih na omrežju X lahko vidimo komentarje, da je smešno, če Rusija meni, da bo Fince s tem prestrašila, saj da so raketni sistemi na tem območju prisotni že desetletja.

Major General Harri Ohra-Aho on Russia's decision to move ballistic missiles closer to the Finnish border



"Of course, it's none of my business, but operationally it seems absurd to bring missile systems with such a long range closer to our border, they make easy targets for us" pic.twitter.com/HmcU1RjlD4