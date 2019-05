ZDA na Bližnji vzhod pošiljajo vojaško ladjo in protiraketni sistem

Pentagon je na Bližnji vzhod poslal vojaško ladjo USS Arlington in protiraketni sistem patriot. Pri tem so v Washingtonu v petek pojasnili, da gre za odgovor ZDA na morebitne grožnje iz Irana.

Ameriško obrambno ministrstvo je na Bližnji vzhod že poslalo letalonosilko USS Abraham Lincoln in eskadriljo bombnikov. Takrat so napotitev utemeljili z navedbami, da obstajajo indici, da bi Iran lahko napadel ameriške sile. Preostalih podrobnosti ameriška administracija ni pojasnila.

Napotitev USS Arlington na Bližnji vzhod je bila podobno kot v primeru letalonosilke načrtovana že dlje časa, so jo pa zdaj pospešili. V Pentagonu v petek niso želeli razkriti natančne časovnice in kraja napotitve vojaške ladje ter namestitve protiraketne sistema in to so utemeljili z varnostnimi ukrepi. V sporočilu za javnost so sicer poudarili, da ZDA zelo pozorno spremljajo dejavnosti iranske vlade.

Iranska vlada je v sredo napovedala, da bo v odgovor na zaostritev ameriških sankcij proti Teheranu prenehala spoštovati nekatera določila mednarodnega jedrskega sporazuma iz leta 2015.