Skorajšnji padec jedrskega sporazuma: bo EU ponovno uvedla sankcije proti Iranu?

Iran se je za odstop od sporazuma odločil, potem ko so ZDA Donalda Trumpa pred natanko enim letom izstopile iz sporazuma in kasneje znova uvedle sankcije proti Iranu. Foto: Reuters Iran je danes sporočil, da je prenehal spoštovati del obvez iz iranskega jedrskega sporazuma. Sporočil je, da ne bodo več omejevali rezerv težke vode in obogatenega urana. Za to se je odločil, potem ko so ZDA pred natanko enim letom izstopile iz sporazuma in kasneje znova uvedle sankcije proti Iranu.

Ob tem je Teheran Kitajski, Rusiji, Franciji, Nemčiji in Veliki Britaniji, ki še spoštujejo sporazum, dal 60 dni časa, da začnejo izvajati svoje zaveze, predvsem na naftnem in bančnem področju. Po uvedbi ameriških sankcij proti Iranu so namreč obljubile, da te ne bodo vplivale na njihovo izvajanje sporazuma, predvsem na ekonomskem področju. A v praksi je bilo drugače. Če zavez ne bodo spoštovale v določenem roku, bi lahko Teheran prenehal upoštevati še druge obveze iz sporazuma.

Obnova evropskih sankcij?

"Če ne bodo spoštovali teh zavez, se bo postavilo tudi to vprašanje (o ponovni uvedbi sankcij)," je za francosko televizijo BFMTV povedala obrambna ministrica Florence Parly, pri čemer ni neposredno omenila današnjih izjav Teherana. Pojasnila je, da so sankcije ena od možnosti, ki jih preučujejo.

Kitajska pa je vse strani pozvala k ohranitvi sporazuma. "Ohranitev in izvajanje sporazume je odgovornost vseh strani," je povedal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Geng Shuang. "Vse strani pozivamo k zadržanosti, okrepitvi dialoga in izogibanju napetostim," je poudaril.

Izrael: Iranu ne bomo dovolili jedrskega orožja

Foto: Reuters Na dogodke se je odzval tudi Izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki je danes zatrdil, da Iranu ne bo dovolil, da bi proizvedel jedrsko orožje.

"Davi sem na poti slišal, da namerava Iran nadaljevati svoj jedrski program," je Netanjahu dejal na slovesnosti ob dnevu spomina na žrtve vojn. "Iranu ne bomo dovolili, da bi pridobil jedrsko orožje," je poudaril. Izrael, ki velja za zaveznika ZDA, je sicer že od vsega začetka eden največjih kritikov sporazuma.