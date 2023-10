Ukrajina ciljala na ruska letališča #vŽivo

Ukrajina trdi, da je uspešno ciljala na ruska letališča in opremo v bližini mest Lugansk in Berdjansk. Ruski uradnik je sicer dejal, da je njihova zračna obramba rakete prestregla.

Last night, #Ukrainian Armed Forces targeted airports of #Luhansk & #Berdyansk in the areas of #Ukraine under occupation of #Russia. This temporarily prevent their use by #Russian Aerospace Forces. pic.twitter.com/GPSDTriuyA — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) October 17, 2023

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



7.44 Ukrajina ciljala na ruska letališča

7.30 Rusi prebijajo ukrajinsko obrambo v bližini dveh pomembnih ukrajinskih mest

7.44 Ukrajina ciljala na ruska letališča

Ukrajina trdi, da je uspešno ciljala na ruska letališča in opremo v bližini mest Lugansk in Berdjansk. Ruski uradnik je sicer dejal, da je njihova zračna obramba rakete prestregla.

"Ukrajinske oborožene sile so izvedle dobro usmerjene napade na sovražna letališča in helikopterje v bližini začasno zasedenega Luganska in Berdjanska," je sporočil oddelek za komunikacije ukrajinske vojske v aplikaciji za sporočanje Telegram.

Vladimir Rogov, uradnik, ki ga je imenovala Rusija v delih regije Zaporožja v jugovzhodni Ukrajini pod nadzorom Moskve, pa je dejal, da napadi na Berdjansk niso bili uspešni. "Po predhodnih informacijah je naš sistem zračne obrambe uspešno prestregel sovražne rakete," je za Telegram povedal Rogov. Obveščanje o žrtvah in morebitni škodi še poteka.

7.30 Rusi prebijajo ukrajinsko obrambo v bližini dveh pomembnih ukrajinskih mest

Rusi nameravajo po zaostritvi spopadov prebiti ukrajinsko obrambo na območju mest Kupjansk in Liman, je povedal poveljnik ukrajinskih kopenskih sil Aleksander Sirski.

Videoposnetek, ki so ga objavile ukrajinske kopenske sile, prikazuje njihovega poveljnika, generala Aleksandra Sirskega, kako obhaja vojake in pravi, da so se boji na območjih Kupjanska in Limana "močno okrepili".

"Sovražnik se pripravlja, resno se pripravlja na ofenzivno akcijo," pravi Sirski v videu, objavljenem na Telegramu. "Glavni cilj je prebiti našo obrambo in si povrniti ozemlje," je dodal.