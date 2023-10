Putin: Najpomembnejše je preprečiti prelivanje krvi v Gazi #vŽivo

Poudarki dneva:



10.15 Putin: Rusija napadla finski plinovod? Popolna neumnost, sploh nisem vedel, da obstaja

10.04 Putin: Najpomembneje je preprečiti prelivanje krvi v Gazi

10.15 Putin: Rusija napadla finski plinovod? Popolna neumnost, sploh nisem vedel, da obstaja

Ruski predsednik Vladimir Putin je možnost, da je Rusija poškodovala plinovod med Finsko in Estonijo, zavrnil kot "popolno neumnost" in nakazal, da so bile takšne trditve izmišljene, da bi odvrnile pozornost od, kot je dejal, napada Zahoda na Severni tok.

Helsinki so v torek sporočili, da sta bila podvodni plinovod in telekomunikacijski kabel, ki povezujeta Finsko in Estonijo pod Baltskim morjem, morda namerno poškodovana. Na vprašanje novinarjev v kirgiški prestolnici Biškek o trditvah, da bi lahko bila vpletena Rusija, je Putin odgovoril, da je to "popolna neumnost".

Putin pravi, da do nedavnega sploh ni vedel za tak plinovod, ker je majhen. Ocenil je tudi, da je vzrok za škodo morda zataknitev sidra ali potres, in predlagal, da Finska primer razišče. Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je dejal, da Nato deli informacije o škodi in je pripravljen podpreti zaveznike. Finska se je Natu pridružila aprila, Estonija pa je članica od leta 2004.

Putin je dejal, da je jasno, da so bile trditve o ruski vpletenosti namenjene "odvrnitvi pozornosti od terorističnega napada, ki ga je Zahod izvedel proti Severnemu toku". Rusija trdi, da so ZDA in Velika Britanija odgovorne za hudo škodo na Severnem toku zaradi eksplozije septembra 2022.

Washington in London sta zanikala kakršnokoli vpletenost v to, kar sta – skupaj s Švedsko, Dansko in Nemčijo – označila za sabotažo. Ameriški časopisi, med njimi The Washington Post, The New York Times in The Wall Street Journal, so poročali, da je Cia vedela za ukrajinski načrt napada na plinovode.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zanikal ukrajinsko vpletenost.

Februarja je s Pulitzerjem nagrajeni raziskovalni novinar Seymour Hersh v objavi na spletnem dnevniku navedel neidentificirani vir, ki je povedal, da so potapljači ameriške mornarice uničili cevovode z eksplozivom po ukazu predsednika Joeja Bidna. Bela hiša je Hershev članek zavrnila kot "popolnoma lažno popolno izmišljotino". Norveška je dejala, da so obtožbe "neumne".

10.04 Putin: Najpomembnejše je preprečiti prelivanje krvi v Gazi

Ruski predsednik Vladimir Putin je Izrael pozval, naj ne nadaljuje kopenske operacije v Gazi. Dejal je, da bi takšna operacija povzročila "popolnoma nesprejemljivo" število civilnih žrtev.

Spomnimo, Putin je ruski vojski lani ukazal invazijo na Ukrajino. V vojni je umrlo več kot sto tisoč vojakov in več deset tisoč civilistov.

Ruski predsednik je dodal, da je uporaba težkega orožja v stanovanjskih območjih "polna resnih posledic za vse strani". "In kar je najpomembnejše, civilne žrtve bodo absolutno nesprejemljive. Najpomembnejše je zdaj ustaviti prelivanje krvi," je dejal.