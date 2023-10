"Rusi so drastično povečali število kopenskih napadov" #vŽivo

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes prispel na obisk v Kirgizistan, kar je njegova prva pot v tujino, potem ko je Mednarodno kazensko sodišče v Haagu (ICC) marca izdalo nalog za njegovo prijetje. V srednjeazijski nekdanji sovjetski republiki bo Putin ostal predvidoma do petka in se med drugim udeležil vrha Skupnosti neodvisnih držav (SND).

O prihodu Putina v Kirgizistan so poročali ruski mediji, vključno s tiskovnimi agencijami Tass, Interfax in RIA Novosti.

Vrha SND naj bi se udeležili tudi tesen Putinov zaveznik, beloruski predsednik Aleksander Lukašenko in drugi voditelji držav v regiji. Ruski predsednik se bo ob tem sestal tudi s kirgiškim kolegom Sadirjem Žaparovom in opravil več drugih dvostranskih srečanj, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kirgiške oblasti so pred Putinovim obiskom sporočile, da je država z Rusijo ratificirala sporazum o skupnem sistemu zračne obrambe. Podobne sporazume ime Rusija sklenjene tudi z Belorusijo, Kazahstanom in Tadžikistanom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

To je prvo potovanje Putina v tujino, potem ko je ICC marca izdal nalog za njegovo aretacijo zaradi domnevnih vojnih zločinov med rusko invazijo v Ukrajini. ICC sumi, da je Putin odgovoren za nezakonite deportacije več tisoč ukrajinskih otrok z okupiranih območij. Sodišče je nalog izdalo tudi za rusko komisarko za pravice otrok Marijo Lvovo-Belovo.

V Moskvi obtožbe zanikajo in vztrajajo, da je nalog pravno neveljaven, saj Rusija ne priznava pristojnosti ICC. Ob tem so večkrat poudarili tudi, da bi morebitno prijetje Putina v tujini razumeli kot vojno dejanje.

V praksi so ruske oblasti sprejele določene preventivne ukrepe. Putin se tako med drugim avgusta ni udeležil vrha skupine petih največjih gospodarstev v vzponu (Brics) v Južni Afriki, ki je članica ICC. Kirgizistana po drugi strani ni med članicami sodišča.

Ruske sile so v zadnjih dneh drastično povečale število kopenskih napadov, piše vojaški analitik Konrad Muzyka. Na svojem profilu X je objavil graf, iz katerega je razvidno, da je število ruskih napadov največje po marcu letos.

Domneva, da lahko večino napadov pripišemo ruskemu poskusu obkolitve ukrajinskega mesta Avdiivka v regiji Doneck. A kot kaže, ruske sile pri tem do zdaj niso bile uspešne.

It was, indeed, likely linked to failed attacks near Avdiivka. But it is noteworthy that 1) more than 100 ground attacks was the biggest number since March, and 2) moving average keeps going up. Tough times likely ahead. https://t.co/VsTT6FcplC