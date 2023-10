Ukrajinci to zimo pričakujejo rekordno število napadov z droni #vŽivo

Poudarki dneva:



6.45 Ukrajinci to zimo pričakujejo rekordno število napadov z droni

Ihnat je dejal, da podatki za september kažejo, da bo ruska uporaba brezpilotnih letal kamikaz iranskega izvora presegla lansko število. "Letošnja jesen in zima sta že rekordni po številu brezpilotnih letal tipa šahed. Septembra so jih uporabili več kot 500," je v pogovoru za nacionalno televizijo povedal Ihnat.

⚡️ Air Force: Russia to launch record number of Shahed drones this fall, winter.



Russia will likely launch a record number of Shahed kamikaze drones against Ukraine in the coming fall and winter months, Yuri Ihnat, the Air Force's spokesperson, said on Oct. 8.