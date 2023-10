Golob danes na tretjem zasedanju Evropske politične skupnosti

Okoli 50 voditeljev iz vse Evrope, tudi slovenski premier Robert Golob, se bo danes v španski Granadi sestalo na tretjem zasedanju Evropske politične skupnosti (EPS). Srečanje te neformalne platforme za izmenjavo mnenj bo tudi priložnost za pogovore o trenutnih konfliktih in napetostih v širši regiji - v Ukrajini, na Kosovu in Gorskem Karabahu.

Na tretjem zasedanju EPS pričakujejo predsednike treh osrednjih institucij EU, voditelje 27 članic Unije ter še približno 20 drugih voditeljev, med drugim zahodnobalkanskih držav, Velike Britanije, Armenije, Moldavije in Ukrajine.

Priložnost za dvostranska srečanja

Srečanje je tako tudi priložnost za številna dvostranska srečanja, namenjena aktualnemu dogajanju v širši regiji. Pričakovati je, da bodo govorili o zadnjih napetostih na severu Kosova po terorističnem napadu v vasi Banjska.

Ena od tem pogovorov ob robu bo predvidoma še nedavna azerbajdžanska vojaška operacija v regiji Gorski Karabah, ki jo je večina od približno 120 tisoč tam živečih Armencev medtem že zapustila. EU si je prizadevala, da bi se ob robu sestala tudi azerbajdžanski predsednik Ilham Alijev in armenski premier Nikol Pašinjan, a je azerbajdžanska stran zavrnila pogovore.

Današnje razprave bo sicer zaznamovala tudi ruska agresija na Ukrajino, pri čemer še ni znano, kdo bo zastopal Kijev.

Golob se bo udeležil razprav o energetiki in zelenem prehodu

Voditelji se bodo v okviru uradnega dela vrha najprej sestali na plenarnem zasedanju, nato pa bodo v manjših skupinah razpravljali o treh tematskih sklopih. To so energetika in zeleni prehod, digitalizacija in umetna inteligenca ter multilateralizem, varnost in geopolitična vprašanja.

Premier Golob se bo udeležil razprave o energetiki in zelenem prehodu, ob robu pa se bo sestal z armenskim premierjem Pašinjanom in predsednikom gruzijske vlade Iraklijem Garibašvilijem.