Brežan naj bi odstopil, Šinkova čaka na razrešitev. Bo moral oditi še kdo?

Potem ko je postalo jasno, da se obetajo menjave na čelu okoljskega in kmetijskega resorja, naj bi bilo danes več znanega o nadaljnjih korakih ministrov Uroša Brežana in Irene Šinko. Brežan naj bi po neuradnih informacijah odstopil. Ni pa še jasno, ali bo to storila tudi Šinkova ali bo premier Golob v DZ poslal predlog za njeno razrešitev.

Na seznamu pomanjkljivosti v delu ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irene Šinko naj bi bilo sicer med drugim neučinkovito delo uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. S predsednikom vlade Robertom Golobom sta se o razhodu pogovarjala v torek, pri čemer po besedah Šinkove premier ni predstavil razlogov za njeno zamenjavo. Kot je še dejala, je Golobovo sporočilo o njenem odhodu sprejela kot normalno dejstvo.

Vendar pa glede na dosedanje izjave Šinkove najverjetneje ne bo odstopila sama, pač pa naj bi pustila, da "jo razreši DZ, ki jo je tudi imenoval". Ali bo torej premier Golob sam podal predlog za njeno razrešitev, bi utegnilo postati jasno danes.

Neuradno: Brežan naj bi odstop podal sam

Z ministrskega položaja pa se bo moral posloviti tudi minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan, ki naj bi odstop danes podal sam, je neuradno izvedela STA. Pri Brežanu naj bi bila težava predvsem v prepočasnih postopkih pri izvedbi sanacijskih ukrepov po nedavnih ujmah. Na tem resorju naj bi si želeli nekoga bolj odločnega.

Ajanović Hovnikova danes pred novinarje

Hkrati ob napovedani interpelaciji zahtevno obdobje čaka ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik, nad katero se zgrinjajo očitki, povezani z visokimi stroški službene poti v New York in razpisom za nevladne organizacije. Ministrica, ki je do zdaj še imela podporo premierja in matične stranke Gibanje Svoboda, naj bi prav tako danes stopila pred novinarje.

Bo moral oditi še kdo?

Poleg zgoraj omenjenih naj bi se po poročanju Dela do konca leta spremembe zgodile tudi na ministrstvu za šolstvo, ki ga vodi Dario Felda, pa na ministrstvu za visoko šolstvo Igorja Papiča. Varna naj ne bi bila niti ministrica za digitalizacijo Emilija Stojmenova Duh. Spremembe naj bi bile mogoče tudi na ministrstvu za infrastrukturo, nad katerim bdi Alenka Bratušek.

Tudi Večer poroča o širši rekonstrukciji vlade in morebitni menjavi ministra za podnebje, okolje in energijo Bojana Kumra, ki sicer spada med najtesnejše sodelavce predsednika vlade. Večer omenja celo morebitno zamenjavo dveh ministrov koalicijskih partnerjev, in sicer ministra za kohezijo in regionalni razvoj Aleksandra Jevška (SD) ter ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca (Levica).