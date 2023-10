Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruska vojska je pozno v petek z raketami napadla pristaniško mesto Odesa na jugu Ukrajine, pri čemer so bili po navedbah lokalnih oblasti ranjeni štirje ljudje. O napadih z droni medtem poročajo tudi iz Moskve. Ruski predsednik Vladimir Putin danes sicer praznuje 71. rojstni dan, kremeljske propagandiste pa že nekaj tednov skrbi, ali bodo Ukrajinci predsednikov rojstni dan poskusili pokvariti z izvedbo večjega napada na katerega od strateških ali simbolnih ciljev, kot je most na polotok Krim.

9.26 Rusi napadli Odeso, Ukrajinci nad Moskvo poslali drone

Ruske sile so rakete tipa oniks, ki jih običajno uporabljajo proti ciljem na morju, izstrelile z zasedenega polotoka Krim. Zadele so stanovanjsko stavbo in skladišče žita.

Ruska vojska je medtem sporočila, da je sestrelila ukrajinski dron, ki se je davi približeval Moskvi. Brezpilotni letalnik so prestregli nad mestom Istra, zahodno od ruske prestolnice.

Moskva je bila v zadnjih tednih in mesecih večkrat tarča napadov (domnevno) ukrajinskih dronov. Foto: Guliverimage

Sestrelitev drona je potrdil tudi moskovski župan Sergej Sobjanin. Razbitine letalnika niso povzročile škode, a so tako kot pri prejšnjih napadih z droni začasno ustavili letalski promet na moskovskih letališčih Vnukovo in Šeremetjevo ter odpovedali posamezne lete.

9.18 Biden in Steinmeier za nadaljevanje podpore Ukrajini

Ameriški predsednik Joe Biden in njegov nemški kolega Frank-Walter Steinmeier sta se v petek na srečanju v Beli hiši zavzela za nadaljevanje podpore Ukrajini, sicer pa sta na kratko proslavila dan Američanov nemškega rodu, ki jih je v ZDA okrog 40 milijonov.

Steinmeier je po srečanju novinarjem povedal, da mu je Biden zagotovil, da se lahko Nemčija zanese na ZDA glede nadaljevanja pomoči Ukrajini. "Še naprej bomo podpirali Ukrajino v njenem boju za svojo državo, svobodo in demokracijo," je dejal Steinmeier.

Biden je moral zaveznika pomiriti glede na to, da nekateri kongresni republikanci želijo prekiniti pomoč Ukrajini. V kongresu sprejeti zakon o začasnem podaljšanju financiranja zvezne vlade ZDA namreč ne predvideva dodatne pomoči Ukrajini, vendar pa Biden zagotavlja, da se vlada s kongresom pogaja v tej smeri.

9.01 Vladimir Putin ima rojstni dan, propagandiste skrbi, kakšno bo "darilo" Ukrajine

Glavni ruski televizijski propagandist Vladimir Solovjov je podobno kot lani tudi letos izrazil zaskrbljenost, da bodo Ukrajinci ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, ki danes praznuje 71. rojstni dan, poskusili pokvariti razpoloženje.

Skrbi televizijskega voditelja so morda upravičene - 8. oktobra lani, dan po Putinovem rojstnem dnevu, je močna eksplozija uničila del prometno in logistično zelo pomembnega mostu, ki okupirani ukrajinski polotok Krim povezuje z Rusijo.

Vladimir Putin se je rodil 7. oktobra 1952. Foto: Guliverimage

Po besedah Solovjova naj bi bila priprava posebnega "darila" za Putina trenutno celo glavni cilj Ukrajine, ki bo na rojstni dan ruskega predsednika z raketami poskusila zadeti most na Krim. Z mostom naj bi bili Ukrajinci obsedeni, je zatrdil Solovjov.

Propagandist je sicer že lani napovedal, da Ukrajina pripravlja "povračilni udarec", ki bo sovpadal z rojstnim dnem ruskega predsednika. To je dejal v času uspešne ukrajinske protiofenzive, ki je Ruse med drugim prisilila v umik iz Hersona.

Na Putinov 70. rojstni dan se razen sestrelitve več deset ruskih dronov ni zgodilo nič omembe vrednega, je pa dan pozneje, 8. oktobra lani, močna eksplozija uničila del mostu na polotok Krim: