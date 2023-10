"Da je Rusiji svoj glas dala več kot tretjina članic ZN, je zaskrbljujoče" #vŽivo

Pomembnejši poudarki dneva:



6.55 Obrambni ministri Nata tudi o nedavnih napetostih na Kosovu

Obrambni ministri članic zveze Nato danes začenjajo dvodnevno zasedanje v Bruslju, na katerem bodo med drugim razpravljali o nedavni zaostritvi napetosti na severu Kosova in vlogi Natovih sil Kfor na območju. V ospredju zasedanja bo tudi nadaljnja podpora Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo.

Obrambni ministri Nata, med njimi slovenski minister Marjan Šarec, bodo v četrtek razpravljali o Natovih operacijah in misijah, pri čemer se bodo posvetili predvsem operaciji Kfor na Kosovu in misiji v Iraku.

O tem bodo govorili po napadu na kosovsko policijo v kraju Banjska na severu Kosova konec septembra, pri čemer je ubit en policist, v kasnejših spopadih pa še trije srbski napadalci. Članice Nata so ob tem izrazile zaskrbljenost, okrepile pa so tudi število svojih pripadnikov na Kosovu. Za to sta se odločila Združeno kraljestvo in Romunija.

Ministri za obrambo imajo na dnevnem redu zasedanja še nadaljnjo podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Danes popoldne bo potekalo prvo zasedanje Sveta Nato-Ukrajina v sestavi obrambnih ministrov, na katerem jim bo ukrajinski minister Rustem Umerov predstavil razmere na bojišču in ukrajinske potrebe po pomoči.

O vojaški pomoči bodo že pred zasedanjem govorili v okviru kontaktne skupine za podporo Ukrajini pod vodstvom ZDA, znane tudi po imenu Ramstein, ki jo sestavlja okoli 50 držav.

Obrambni ministri pa bodo v četrtek zjutraj razpravljali še o krepitvi zavezniške odvračalne in obrambne drže, s poudarkom na implementaciji odločitev, sprejetih na julijskem vrhu Nata v Vilniusu.

6.45 Rusiji se ni uspelo vrniti v Svet za človekove pravice ZN

Veleposlanik Malovrh, ki se je udeležil glasovanja v New Yorku, je v izjavi za STA povedal, da je dejstvo, da je več kot tretjina članic ZN dala svoj glas Rusiji, zaskrbljujoče.

"Izvolitev Rusije bi bila slaba popotnica za Svet za človekove pravice, v katerega bi morale biti izvoljene države, ki ne kršijo človekovih pravic in mednarodnega prava," je dejal in dodal, da do izida glasovanja ni bilo zanesljivo, ali bo Rusija izpadla.

Volitve v Svet za človekove pravice potekajo po regionalnih skupinah. Prave volitve so bile tokrat le v skupini Vzhodna Evropa, ki je imela za dva prosta sedeža tri kandidatke - poleg Rusije sta kandidirali še Bolgarija in Albanija - in v skupini Latinska Amerika, ki je imela za tri proste sedeže štiri kandidatke.

Bolgarija je dobila 160, Albanija pa 123 glasov, krepko več od 97 glasov, potrebnih za izvolitev.

V svet so bili izvoljeni še Brazilija, Kuba, Dominikanska republika, Kitajska, Japonska, Kuvajt, Indonezija, Burundi, Malavi, Gana, Slonokoščena obala in Francija ter Nizozemska.

Generalna skupščina ZN je aprila lani začasno odstavila Rusijo iz članstva v Svetu za človekove pravice zaradi zločinov med napadom na Ukrajino.

Ruski veleposlanik pri ZN Vasilij Nebenzija je v ponedeljek na odprtem zasedanju Varnostnega sveta o Ukrajini obtožil ZDA, da vodijo aktivno kampanjo proti vnovični ruski kandidaturi, česar ZDA niso zanikale.

Generalna skupščina ZN je ustanovila Svet za človekove pravice leta 2006, da bi nadomestil Komisijo za človekove pravice, ki je izgubila kredibilnost zaradi članstva držav, ki jih skupine za človekove pravice obtožujejo grobih kršitev. Svet se zdaj sooča z enako težavo.