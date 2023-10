Putin: Ruska vojska napreduje na fronti v Ukrajini #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

10.44 Putin: Ruska vojska napreduje na fronti v Ukrajini

"Naše enote izboljšujejo svoj položaj na skoraj celotnem območju, ki je precej obsežno," je dejal Putin v intervjuju za rusko televizijo.

"To zadeva območja Kupjansk, Zaporožje in Avdijivka," je dodal Putin in pozdravil strategijo "aktivne obrambe" svoje vojske.

Putinove izjave sledijo navedbam ruske vojske, da je na tem območju dosegla napredek in je odločena, da bo zavzela Avdijivko.

Na območju okoli frontne linije pri Avdijivki potekajo eni bolj silovitih spopadov od začetka ruske invazije v Ukrajini. V Avdijivki so ukrajinski vojaki vzpostavili močan obrambni položaj, ki ga Rusi poskušajo zavzeti že od začetka vojne, da bi zmanjšali pritisk na Doneck.