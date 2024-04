Navalni je umrl februarja med prestajanjem kazni v zaporniški koloniji na skrajnem severu Rusije. Številni so odgovornost za njegovo smrt pripisali Rusiji, nekateri so pri tem s prstom pokazali na Putina. Kremelj odgovornost vseskozi zanika.

Putin je smrt Navalnega prejšnji mesec označil za žalostno in dejal, da je bil pripravljen opozicijskega politika izročiti Zahodu v okviru izmenjave zapornikov, pod pogojem, da se Navalni ne bi nikoli več vrnil v Rusijo. Zavezniki Navalnega so po poročanju tiskovne agencije Reuters potrdili, da so pogovori o tem že potekali.

Washington ruskega voditelja ni razbremenil odgovornosti za smrt Navalnega

WSJ, ki se sklicuje na neimenovane vire, seznanjene z zadevo, piše, da je več ameriških obveščevalnih agencij prišlo do ugotovitve, da Putin februarja verjetno ni ukazal ubiti Navalnega. Ta ocena je temeljila na vrsti informacij, vključno z nekaterimi zaupnimi obveščevalnimi podatki, in analizi javnih dejstev, vključno s časom smrti 47-letnega Navalnega in tem, kako je ta zasenčila Putinovo ponovno izvolitev marca, je časnik navedel nekatere svoje vire.

Vendar pa Washington ruskega voditelja ni razbremenil splošne odgovornosti za smrt Navalnega, glede na to, da so ruske oblasti opozicijskega politika že več let napadale, da je bil zaprt zaradi politično motiviranih obtožb in da je bil leta 2020 zastrupljen z živčnim strupom, kar je bilo po mnenju Zahoda politično motivirano.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je pisanje časnika označil za prazne špekulacije. Pomočnik Navalnega Leonid Volkov pa je ocenil, da so ameriške ugotovitve naivne in smešne, še poroča Reuters na svoji spletni strani.