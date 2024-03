V Moskvi pokopali Navalnega, žalujoči podrli varnostne ograje in vzklikali proti Putinu #video

Na pokopališču na obrobju Moskve so pokopali vodjo ruske opozicije Alekseja Navalnega. Po pravoslavni pogrebni slovesnosti v cerkvi, pred katero se je kljub svarilom Kremlja pred protesti in ob grožnji aretacij zbralo več tisoč ljudi, so se od njega poslovili na pokopališču Borisov. Slišati je bilo tudi vzklike proti predsedniku Vladimirju Putinu in vojni, številni žalujoči pa so z namenom, da bi se lahko udeležili procesije proti pokopališču, podrli varnostne ograje.

Pogreb na pokopališču v bližini obrežja reke Moskva na jugovzhodu ruske prestolnice je sledil pogrebni slovesnosti v bližnji cerkvi, od koder so pripeljali zaprto krsto z Navalnim. Ko so jo polagali v grob, je v ozadju igrala skladba Franka Sinatre My Way, nato pa še naslovna skladba filma Terminator 2, ki je bil po besedah tiskovne predstavnice Navalnega Kire Jarmiš njegov najljubši film.

Številni so se že pred tem zbrali pred cerkvijo, posvečeno Mariji, v moskovskem okrožju Marin, kjer je več let z družino živel Navalni. Že tam, pa tudi pozneje ob pokopališču, so vzklikali, da jih ni strah in da ne bodo pozabili, prihod krste Navalnega pa so pozdravili z aplavzom in vzkliki. V času procesije so številni žalujoči podrli varnostne ograje in se poskušali udeležiti shoda do kraja pokopa. Okoli sto žalujočim so dostop do Navalnovega groba omogočili, poroča CNN.

Številni žalujoči so z namenom, da bi se lahko udeležili procesije proti pokopališču, podrli varnostne ograje. Foto: Reuters

Preden so pripeljali krsto, so številni podporniki Alekseja Navalnega vzklikali njegovo ime:

Crowd chants "Navalny" as the late Russian opposition leader's body arrives for his funeral in Moscow.



Read more: https://t.co/gfD9KY1AH0 pic.twitter.com/M9NKNVnPX1 — ABC News (@ABC) March 1, 2024

Priprave na pokop Navalnega:





V zbrani množici pred cerkvijo so bili tudi tuji diplomati, med njimi veleposlaniki ZDA, Francije, Nemčije, vodja misije EU v državi in tudi slovenska veleposlanica Darja Bavdaž Kuret, ki je v spomin na Navalnega pretekli teden k spomeniku žrtvam politične represije v Moskvi položila cvetje. Vstopa v cerkev jim sicer niso dovolili, poročajo tuje tiskovne agencije.

Samega obreda se razen družinskih članov, tudi staršev Ljudmile in Anatolija, ni udeležilo veliko ljudi. V skladu s pravoslavnim obredom je bila tam na ogled odprta krsta, ki jo je prekrivalo več deset belih in rdečih rož, zbrani okrog nje so držali prižgane sveče, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Slovesnosti sta se med drugim udeležila Navalnova starša, Anatolij in Ljudmila, poroča britanski BBC. Foto: Reuters

Aretirali najmanj eno osebo

Dogajanje je spremljala močna okrepljena prisotnost policije, najmanj ena oseba je bila aretirana, čeprav je Kremelj posvaril pred protesti. "Kakršnokoli nedovoljeno zbiranje bo v nasprotju z zakonodajo in tisti, ki bodo sodelovali, bodo odgovarjali," je sporočil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

"Kot da bomo sprožili revolucijo," je ob tem dejal nekdanji vodja Navalnovega kabineta Leonid Volkov. "Naš cilj sta mirno slovo in žalovanje, a videti je, da ruske oblasti današnji dan obravnavajo kot nemire ali kaj podobnega," je dodal.

Z zapisom na omrežju X se je Navalnemu poklonila tudi njegova vdova Julija Navalna, ki sicer živi v tujini. V zapisu, ki ga je pospremila s posnetkom prizorov iz njunega skupnega življenja, se mu je zahvalila za "26 let absolutne sreče". "Ne vem, kako živeti brez tebe, a bom poskusila to narediti tako, da boš ti – tam zgoraj – vesel in ponosen name," je med drugim zapisala.

Лёша, спасибо тебе за 26 лет абсолютного счастья. Да, даже за три последних года счастья. За любовь, за то, что всегда поддерживал, за то, что смешил даже из тюрьмы, за то что ты обо мне всегда думал.



Я не знаю, как жить без тебя, но я постараюсь так, чтобы ты там, наверху,… pic.twitter.com/ybF31AuD47 — Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya) March 1, 2024

Ekipa Navalnega naj bi imela še nekaj ur pred pogrebno slovesnostjo velike težave pri organizaciji pogreba, ker še niso imeli mrliškega voza, s katerim so truplo pokojnika odpeljali v cerkev, je poročal BBC. "Neznani ljudje kličejo mrtvašnice in jim grozijo v primeru, da bi sprejeli Aleksejevo truplo," je v četrtek sporočila njegova tiskovna predstavnica Kira Jarmiš.

Fotogalerija 1 / 5

Cerkev Matere Božje v Moskvi. Foto: Reuters

Navalnega so pokopali na pokopališču Borisov, ki je od cerkve oddaljeno približno 30 minut hoje. Foto: Reuters

Vzrok smrti uradno še vedno ni znan

Ruske oblasti so več kot teden dni po smrti Navalnega njegovo truplo v soboto končno izročile materi Ljudmili Navalni. Ta je pred tem Moskvo obtožila, da jo skuša prisiliti, naj sina pokoplje na skrivaj. Podporniki Navalnega so nato več dni iskali prostor za pogrebno slovesnost in se pritoževali, da jih ruske oblasti pri tem ovirajo.

Navalni, eden najglasnejših Putinovih kritikov, je umrl 16. februarja med prestajanjem 19-letne kazni v kazenski koloniji na severu Rusije. Vzrok njegove smrti uradno še ni znan. Številne zahodne države odgovornost za njegovo smrt pripisujejo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.

Tudi zunanja ministrica Tanja Fajon je izrazila prepričanje, da je odgovornost za smrt na strani Putina. V luči tega je Slovenija opravila pogovor z ruskim veleposlanikom v Ljubljani Timurjem Ejvazovom ter mu izrazila skrb in ogorčenje.

Priprave na pogrebno slovesnost. Foto: Reuters