Gradnja novega logističnega centra se je uradno začela v sredo, 3. aprila, s slovesnostjo, na kateri so se zbrali vsi pomembni deležniki projekta, so v sporočilu za javnost navedli v družbi DHL Express Slovenija.

Novi logistični center bo v svoje prostore sprejel 190 zaposlenih in 40 dostavnih vozil, ob morebitni širitvi pa še 20 dodatnih dostavnih vozil. Avtomatiziran sistem razvrščanja bo lahko obdelal približno 3500 paketov na uro.

Objekt, ki ga bo zgradilo podjetje GIC Gradnje, bo obsegal 8400 bruto kvadratnih metrov, in sicer na zemljišču, ki ga je DHL Express najel od upravljavca Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana Fraport Slovenija.

Skupna naložba DHL Express v novi objekt znaša 21 milijonov evrov.

Ogljično nevtralen objekt

Gre za ogljično nevtralni objekt, ki ga bo z elektriko oskrbovala sončna elektrarna, s toploto pa toplotna črpalka. Poleg tega bo opremljen s sistemom za zbiranje deževnice in pametnimi instalacijami za učinkovito uporabo tehnologije.

Na voljo bo tudi 40 polnilnih enot za dostavna električna vozila.

"Naš trenutni logistični center ne more slediti rasti obsega uvoza in izvoza glede na trenutne trende digitalizacije ter globalizacije. Ta projekt ne krepi le naše operativne zmogljivosti, ampak tudi poudarja našo zavezanost k trajnostnemu razvoju in odgovornemu poslovanju," je dejal direktor podjetja DHL Express Slovenija Matjaž Sirk.