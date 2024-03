Na Logističnem kongresu v Portorožu predstavniki iz 20 držav

V GH Bernardin v Portorožu v sredo, 27. marca, vrata odpira največji kongres s področja oskrbovalnih verig v regiji – 11. Logistični kongres: "Oskrbovalne verige v znanosti in praksi 2024". Mednarodni kongres bo potekal vse do petka, 29. marca, ko bo tudi raziskovalni dan.

Na dogodku se bo v okviru petih tematskih panelov zvrstilo več kot 35 strokovno-izobraževalnih dogodkov, med katerimi kar 20 predstavitev primerov dobrih praks, 5 okroglih miz, pričakovana udeležba na kongresu pa je 600 udeležencev iz 20 držav. Dogodek bodo v okviru uradnega odprtja odprli Igor Žula, predsednik Slovenskega logističnega združenja SLZ (organizator kongresa), dr. Markus Mau, predsednik Evropskega logističnega združenja ELA, mag. Melita Rozman Dacar, direktorica SŽ – Tovorni promet (diamantni sponzor), ter minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Prvi dan dogodka bodo podelili še priznanje za logista/logistko leta 2023, priznanje, ki ga podeljuje Slovensko logistično združenje za najboljše, najbolj inovativne in prodorne logistične prakse, ki so bile implementirane v preteklem letu.

Foto: Slovensko logistično združenje

MEDNARODNI PROGRAM

Logistični kongres je največje mednarodno stičišče v regiji, kjer se znanje, izkušnje in nove poslovne priložnosti vsako leto povežejo na enem mestu z vsemi deležniki – predstavniki logistične, transportne in proizvodne panoge, ponudniki informacijskih in tehnoloških rešitev, šolstvom in državo ter mediji. Dogodek, ki ga organizira Slovensko logistično združenje , bo letos združil več kot 600 odločevalcev in direktorjev iz 20 držav, in sicer iz Avstrije, Belgije, Bosne in Hercegovine, Češke, Francije, Hrvaške, Irske, Madžarske, Makedonije, Nemčije, Nigerije, Poljske, Slovaške, Slovenije, Srbije, Španije, Turčije, Velike Britanije ter Združenih držav Amerike.

Program kongresa bo letos strnjen v pet tematskih plenumov, ki bodo ponudili več kot 35 predavanj in več kot 20 primerov dobrih praks, največji poudarek pa bo na regionalni prisotnosti ter njenem vplivu na učinkovitost oskrbnih verig. Rdeča nit kongresa, ki bo tudi tokrat podprt s številnimi mednarodnimi in domačimi predavatelji ter strokovnjaki, ostajajo avtomatizacija, digitalizacija in robotizacija v logistiki, proizvodnji ter transportu. Veliko bo govora tudi o umetni inteligenci.

Foto: Slovensko logistično združenje

O prihodnosti logistike tudi s svetovalcem ameriški vladi s področja oskrbnih verig

Prihodnost oskrbnih verig bo oblikovana s poudarkom na novostih in tesnejšem povezovanju med deležniki. S hitrim napredkom tehnologije se odpirajo nove priložnosti za optimizacijo procesov ter zagotavljanje bolj učinkovitega, trajnostnega in povezanega sistema oskrbe. Skozi primere dobrih praks bo kongres predstavil sodelovanje in povezovanje različnih partnerjev znotraj oskrbne verige, pri čemer so pomemben del tudi startupi, saj so v logistično panogo vnesli še dodaten tehnološki pospešek. Kakšni so tehnološki trendi, kako oskrbne verige po svetu izboljšujejo startupi ter kako do teh znanj tudi v majhnih in srednje velikih podjetjih, bo predstavljal David Luft, višji vodja korporativnih partnerstev iz Plug and Play Tech Centra z Univerze južne Kalifornije iz ZDA.

Primere sodelovanja pri izboljšanju logistične storitve, znižanja stroškov, konsolidaciji distribucije, sodelovanja pri oskrbi in digitalizaciji trgovine z uporabo "block chain" tehnologije bodo predstavljala podjetja, kot so Nestlé in PepsiCo iz Belgije, Cargill in Skretting z Norveške, CargoX in Usynchro iz Slovenije.

Na dogodku bodo prisotni tudi drugi tuji predavatelji, med katerimi je tudi dr. Nick Vyas, ustanovni direktor Randall R. Kendrick svetovnega inštituta oskrbnih verig (Global Supply Chain Institute) ter izredni profesor na USC Marshall poslovni šoli v ZDA, ki med drugim veliko svetuje in predava o oskrbnih verigah Združenih držav Amerike, in ki bo na kongresu predstavil ključne trende v logistiki ter pogled na leto 2030.

Umetna inteligenca (UI) v logističnih storitvah

V okviru plenuma Umetna inteligenca (UI) v logistiki, ki je vedno bolj prisotna v našem vsakdanu, bodo predavatelji na kongresu predstavili, kje se kaže njena prava vrednost, to je v optimizaciji logističnih in proizvodnih procesov, pri katerih UI pomembno zniža ceno izdelkov oziroma storitev. Različne konkretne predstavitve dobrih praks pri uvedbi UI v procese planiranja in optimiziranja bodo predstavili številni gostje iz Slovenije in tujine.

Foto: Slovensko logistično združenje

Kako regionalna prisotnost vpliva na izboljšanje oskrbnih verig?

Globalne družbe potrebujejo globalne partnerje, zato bodo drugi dan kongresa, natančneje v okviru plenuma Razvoj logistike v regiji, sogovorniki spregovorili o prednostih, ki jih "one stop shop" ponudba za vso regijo predstavlja za partnerje v logističnih storitvah, in na drugi strani izzivih, ki jih regionalna potreba/ponudba prinaša tako z vidika storitev kot tudi z vidika trajnostnega poslovanja (ESG-standardov), ki je dandanes že nujno in sprejeto.

Uvedba MES-sistemov v proizvodnji

Poudarek bo na digitalizaciji v proizvodnji in uvedbi MES-sistemov (Manufacturing Execution System), ki so izjemno pomembni pri optimizaciji proizvodnih procesov in zmanjševanju stroškov. Vsa predavanja bodo usmerjena v predstavitev konkretnih dobrih praks uvedbe MES v slovenskih in mednarodnih podjetjih.

Robotizacija, avtomatizacija in digitalizacija v transportu ter logistiki

Rdeča nit kongresa ostajajo robotizacija, avtomatizacija in digitalizacija v logistiki, transportu ter proizvodnji in priložnosti, ki jih prinašajo.

Foto: Slovensko logistično združenje

KAR 20 PRIMEROV DOBRIH PRAKS

V okviru tridnevnega programa bodo številni strokovnjaki iz različnih držav predstavljali primere dobrih praks oziroma rešitve, ki so jih pri svojem delu uspešno izpeljali in jih še danes živijo. Predstavljeni primeri dobrih praks bodo: Konsolidacija distribucije v Belgiji družb Nestlé in PepsiCo (dr. Alex Van Breedam, Partner, TRI-VIZOR); Sodelovanje pri oskrbi z lososi med dvema proizvajalcema Cargill in Skretting na Norveškem (Richard Terme, Cargill); Sodelovanje v digitalizaciji mednarodne trgovine z uporabo "block chain" tehnologije podjetij CargoX in Usynchro (Peter Kern, CargoX d.o.o., in Cristina Martin Lorenzo, USYNCRO); Dvakratno izboljšanje učinkovitosti “fulfillment” centra z uporabo umetne inteligence za usmerjanje v realnem času (Dejan Petelin, Pareto d.o.o.); Uporaba umetne inteligence pri disponiranju kontejnerjev za povečavo produktivnosti (Rok Grdina, Luka Koper d.d., in dr. Luka Bradeško, Solvesall d.o.o.); Sinergije AI in TMS: optimizacija poslovnih procesov in povečanje izkoriščenosti tovornih kapacitet (Matej Oven, T.L.Sirk d.o.o., in Jure Ceglar, ATOM (AISS d.o.o.), in Nikola Balaban, Dispo Market (KNEDL d.o.o.); Celovite prevozne storitve kot podpora gospodarstvu (mag. Melita Rozman Dacar, SŽ – Tovorni promet, d. o. o.); Vstop v regijo preko enega kanala (Nenad Zdravković Milšped d.o.o.); Kako učinkovito od morja do končnega kupca v regiji (Erich P. Cossutta, Skupina Dragon Maritime); Ključni izzivi v oskrbi regije (Simon Franko, BASF Adriatic); Prihodnji terminal Dachser - digitalni dvojček @ILO - Napredno notranje lociranje in optimizacija (mag. Christoph Ehrhardt, DACHSER SE); Robotiziran sistem vodenja skladišč (Nenad Zdravković, Skupina Milšped, in Bratislav Jovanović, TPSX); Avtomatizirano visokoregalno skladišče za kulise za Bavarsko državno opero (mag. Tanja Rupnik, RIKO d.o.o., in Florian Kunz, Bavarska državna opera); Optimizacija skladišča z avtomatizacijo (Maximilian Bernhart, RWA Raiffeisen Ware Austria AG); Učinkovito spremljanje proizvodnje kot pogoj za izboljševanje učinkovitosti v proizvodnji in logistiki (Vladimir Makuc, Hidria d.o.o.); Predpogoji za vpeljavo MES-sistema (Luka Romih, Marmor Hotavlje, d.o.o.); MES kot del celovite digitalizacije družbe in katalizator za povečevanje produktivnosti v proizvodnji in logistiki (prof. dr. Slobodan Antić, "PIRAMIDA 72" D.O.O.); Višja produktivnost v proizvodnji in logistiki z uvedbo MESa (Klemen Kindlhofer, DANFOSS TRATA, d.o.o.).

RAZISKOVALNI DAN

Zadnji dan kongresa, natančneje 29. marca, bo potekal tudi tako imenovani raziskovalni dan, kjer bodo udeleženci lahko obširneje spoznali razvojno-raziskovalne dosežke slovenskih fakultet, med njimi Fakultete za logistiko (UM), Fakultete za pomorstvo in promet (UL), Višje strokovna šola L.I.V.E. v sodelovanju z Impol Group, NOA visoko šolo, Pošto Slovenije d.o.o. v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM).

ŽE 11. KONGRES BO POVEZOVAL VSE DELEŽNIKE Dejstvu, da kongres povezuje vse deležnike v panogi, pritrjuje to, da se ga vsako leto udeleži vedno več udeležencev iz najrazličnejših panog. Tokratni kongres odpira vrata 600 udeležencem iz industrije (10 odstotkov), logistike (29 odstotkov), transporta (25 odstotkov), IKT (11 odstotkov) in drugih področij (25 odstotkov). Celoten program je na voljo na spletni strani logisticnikongres.si. Organizator: Slovensko logistično združenje Partnerja: Združenje za promet pri GZS in ACS, Slovenski avtomobilski grozd Spremljajte nas še naprej: Logistični kongres: https://logisticnikongres.si/ Slovensko logistično združenje: http://www.slz.si LinkedIN: https://si.linkedin.com/company/slovenian-logistic-association Facebook: https://www.facebook.com/slz.si



Foto: Slovensko logistično združenje

Naročnik oglasnega sporočila je SLOVENSKO LOGISTIČNO ZDRUŽENJE.