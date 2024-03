V Beltincih načrtujejo 500 milijonov evrov vredno naložbo

Luka Koper v Beltincih načrtuje izgradnjo mednarodnega logističnega centra. Pomurski župani so namero prejšnji teden na seji sveta regije soglasno podprli. Vrednost naložbe naj bi bila več kot 500 milijonov evrov, okoli 300 ljudi pa naj bi tukaj dobilo delo, je za STA dejal župan Beltincev Marko Virag.

Center naj bi zrasel med železniško postajo Lipovci v občini Beltinci, kjer je industrijska cona, in avtocesto Maribor–Pince. "To geostrateško točko je treba izkoristiti v logistične namene," je prepričan Marko Virag.

Luka Koper je po njegovih besedah že odkupila in je solastnica 65 hektarjev zemljišč, ki so trenutno še kmetijska. Ponekod na tem območju so tudi še "sive lise", kjer hčerinska družba Luke Koper Logis Nova še ni lastnica, Virag pa je napovedal, da bo občina v največji možni meri pomagala pri postopkih, potrebnih pri umeščanju v prostor.

Center naj bi zaživel v petih letih

"V dogovorih z Luko Koper in z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport smo spoznali, da je treba ta projekt pospešiti," je povedal. Po zadnjem sestanku beltinske občine, Luke Koper in ministrstva Virag predvideva, da bo logistični center zaživel v naslednjih petih letih.

Po njegovih besedah ne gre le za projekt beltinske občine in tudi ne zgolj pomurske regije. "Tu prav tako kot peti panevropski koridor Barcelona–Kijev teče tudi železniška proga Slovenija–Madžarska. Zato je to državni projekt in bistvo je, da omogočimo v dejavnostih z bistveno višjo dodano vrednostjo, kot smo je vajeni, zaposlitev stotini domačih ljudi, ki zdaj parkirajo ob avtocesti in odhajajo delat v Avstrijo," je dejal.

Po njegovem prepričanju bodo v novem logističnem centru na voljo delovna mesta z višjo in visoko dodano vrednostjo, ki bodo tudi trajnostna in zelena.

Luka Koper za zdaj potrebuje od 20 do 30 hektarjev zemljišč za skladišča, kar po Viragovih besedah ne pomeni, da bodo postavili samo hale. Pričakujejo namreč številne podporne storitve in multiplikativne učinke za okolje. "Za drugih 30, 40 ali še več hektarjev, ki bodo v prihodnosti morda na voljo, pa izbirajo strateškega partnerja, ki bo Luko Koper in logistično branžo v Sloveniji ter Evropi dvignil na še višjo raven," je povedal.