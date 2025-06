Hitra rast in nove priložnosti: prek Kopra tudi ogrodje tovarne BYD na Madžarskem

Luka Koper se bliža svoji 70-letnici (ustanovili so jo leta 1957), še naprej pa svoj strateški položaj utrjuje tudi z avtomobilskim terminalom. Kot smo poročali, so pred dnevi po 28 letih postavili nov rekord pretovora avtomobilov z ene same ladje.

Avtomobilski terminal so v Luki Koper odprli leta 1996.

Gradbeni material za tovarno BYD na Madžarskem Foto: Luka Koper

Foto: Luka Koper

Lani so skupaj pretovorili 884.666 avtomobilov. To je bilo sicer tri odstotke manj kot v rekordnem letu 2023, a skoraj 300 tisoč avtomobilov več kot pred desetimi leti. Leta 2009 so na letni ravni pretovorili šele približno 400 tisoč avtomobilov, nato pa so vsako leto beležili postopno rast. Izjema je bilo le obdobje v času epidemije covida-19.

Koprčani so po naših informacijah že večkrat gostili tudi goste iz Kitajske, ki bi lahko vozila v Evropo pripeljali prav prek slovenskega pristanišča ali pa celo poskrbeli za logistični center za jugovzhodno evropsko regijo. Prek Luke Koper je na primer kitajski BYD že pripeljal nekaj gradbenega materiala za svojo tovarno avtomobilov na Madžarskem.

Še vedno ozko grlo: le tretjino avtomobilov v zaledje odpeljejo z vlaki

Avtomobilski terminal v Luki Koper je največji v Sredozemlju. Na voljo je 46 tisoč parkirnih mest, od tega deset tisoč v garažni hiši. Lani so med omenjenimi 884 tisoč pretovorjenimi avtomobili večino (535 tisoč) izvozili, pri drugih pa je šlo za uvoz v Evropo.

Med ciljnimi državami so Nemčija, Švica, Italija, Poljska, Češka, Avstrija, Slovaška, Madžarska, Romunija, Bolgarija, Hrvaška, Bosna in Srbija, prav tako seveda tudi Slovenija. Iz Kopra večino avtomobilov (67 odstotkov) odpeljejo s tovornjaki, le tretjino pa z vlaki. Železniški promet ostaja ozko izvozno grlo. Na en tovornjak lahko spravijo osem, na vlak pa v povprečju 280 avtomobilov.

Obseg garažne hiše v Luki Koper se bo do leta 2028 skoraj podvojil

Že letos bodo predvidoma odprli zunanja parkirišča za dodatnih štiri tisoč vozil, v roku dveh let pa še za dodatnih tri tisoč vozil. Do leta 2028 bodo predvidoma razširili tudi obstoječo garažno hišo. Tam je zdaj (v notranjosti in na strehi) na voljo 13.656 parkirnih mest, čez tri leta pa jih bo predvidoma skupaj že 25.336.

Med zanimivimi nadgradnjami je tudi postavitev električnih polnilnic. Načrtujejo skupno 29 klasičnih polnilnic z izmeničnim tokom AC (moč do 22 kilovatov), ob tem pa tudi hitre polnilnice DC z močjo do 180 kilovatov.