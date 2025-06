Na avtomobilskem terminalu v Luki Koper je padel nov rekord. Po 28 letih so izboljšali dosežek pri pretovoru enot z ene izmed tovornih ladij tipa "ro-ro". Z ladje RCC Classic so razložili 4.550 avtomobilov, nanjo pa jih nato naložili 4.190. To je skupno 8.740 enot, kar je za Luko Koper največja količina razloženih in naloženih avtomobilov z ene ladje.

Luka Koper je lani skupno pretovorila 884 tisoč avtomobilov, kar je bilo tri odstotke manj kot predlani.

Leta 1997 rekord po zaslugi pošiljke vozil daewoo tico

Prejšnji rekord so postavili že leta 1997. Takrat so z ladje Auto Atlas razložili 8.412 avtomobilov. To je bila pošiljka korejskih avtomobilov daewoo tico, ki so jih iz Koreje v Evropo množično uvažali prek koprskega pristanišča. Sodeč po fotografijah so bile tokrat na ladji RCC Classic predvsem tesle model 3 iz tovarne na Kitajskem.

Raztovor je vozil daewoo tico pred 28 leti. Foto: Luka Koper