Rusija izbira nove tarče v Ukrajini za napade z novim tipom balističnih raket srednjega dosega, je danes dejal ruski predsednik Vladimir Putin in kot možen cilj omenil tudi Kijev. Z omenjenim orožjem je Rusija minuli teden napadla Dnipro, kar je bil po besedah Putina le preizkus, ki so ga izvedli kot odgovor na ukrajinsko uporabo zahodnih raket.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



13.06 Zelenski Rusijo obtožil uporabe kasetnega streliva

7.00 Iz več mest poročajo o raketnih napadih

6.44 ZDA pozivajo Kijev k znižanju starostne meje za mobilizacijo

Astana, 28. novembra. Rusija izbira nove tarče v Ukrajini za napade z novim tipom balističnih raket srednjega dosega, je danes dejal ruski predsednik Vladimir Putin in kot možen cilj omenil tudi Kijev. Z omenjenim orožjem je Rusija minuli teden napadla Dnipro, kar je bil po besedah Putina le preizkus, ki so ga izvedli kot odgovor na ukrajinsko uporabo zahodnih raket.

Med potencialnimi tarčami je Putin ob robu srečanja Organizacije pogodbe o kolektivni varnosti (CSTO) v kazahstanski Astani omenil tudi Kijev, poročajo tuje tiskovne agencije. "Ne izključujemo uporabe raket orešnik proti vojski, objektom vojaške industrije ali centrom odločanja, tudi v Kijevu," je dejal.

Minuli teden je Rusija nov tip balistične rakete srednjega dosega orešnik uporabila v napadu na Dnipro. Po besedah Putina je bil to preizkus, ki so ga bili "prisiljeni izvesti v vojnih razmerah" kot odgovor na ukrajinske napade v obmejni regiji Brjansk in Kursk z ameriškimi raketami atacms in britanskimi storm shadow.

Pred tem je ruski predsednik komentiral tudi današnji obsežni ruski napad na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, ki ga je prav tako označil za odgovor na ukrajinsko uporabo zahodnih raket. "Kot sem že večkrat povedal, bo odgovor z naše strani vedno obstajal," je poudaril.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Rusijo obtožil, da je v današnjem obsežnem napadu na ukrajinsko energetsko infrastrukturo uporabila kasetno strelivo in to označil za "podlo stopnjevanje". Po besedah ruskega predsednika Vladimirja Putina je bil napad sicer odgovor na ukrajinske napade z ameriškimi raketami na rusko ozemlje.

"V več regijah so zabeležili napade s kasetnim strelivom, ki so bili usmerjeni v civilno infrastrukturo," je na omrežju Telegram sporočil Zelenski in dodal, da gre za "podlo stopnjevanje ruskih terorističnih taktik". Vnovič je pozval k dobavi več zahodnih sistemov zračne obrambe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kasetno strelivo vsebuje več manjših bomb, ki se po izstrelitvi razpršijo nad širokim območjem. Njegova uporaba za seboj pusti veliko neeksplodiranega streliva. To predstavlja nevarnost za ljudi še desetletja kasneje.

Konvencijo o prepovedi kasetnega streliva je doslej podpisalo več kot 120 držav, vendar je nekatere še niso ratificirale. Med podpisnicami ni ZDA, Rusije in Ukrajine. Med vojno v Ukrajini je sicer omenjeno strelivo v manjšem obsegu uporabljala tudi ukrajinska stran.

"To je bil odgovor na nenehne napade na naše ozemlje z raketami atacms," pa je med obiskom v Kazahstanu nekaj ur po napadu dejal Putin. Moskva je sicer odgovor na ukrajinske napade z ameriškimi raketami napovedala že v torek.

Skupno je sicer Rusija ponoči proti ukrajinski energetski infrastrukturi izstrelila 91 raket in 97 brezpilotnikov, je sporočila ukrajinska vojska. 79 raket in najmanj 35 dronov je zračna obramba sestrelila, nekateri izstrelki pa so dosegli svoje cilje. Zaradi napadov je brez elektrike ostal dobršen del države.

12.51 Putin: V Ukrajini smo zadeli 17 ciljev

Ruski predsednik Vladimir Putin je dejal, da so ruske sile čez noč sprožile ogromen napad na Ukrajino, pri čemer so izstrelile 90 raket in sto brezpilotnih letal ter zadele 17 tarč, vključno z vojaškimi objekti, obrambno industrijo in njihovimi podpornimi sistemi.

Putin je opozoril, da so bile tarče napada strateške tarče, medtem ko so ukrajinske oblasti poročale, da je bila najbolj prizadeta energetska infrastruktura, ki je povzročila izredne izpade električne energije in milijon ljudi pustila brez elektrike.

7.00 Iz več mest poročajo o raketnih napadih

"Trenutno poteka ogromen ruski raketni napad na Ukrajino. Eksplozije so bile slišane v več regijah, vključno s Kijevom," je na omrežju X sporočil Anton Geraščenko, nekdanji svetovalec ukrajinskega ministra za notranje zadeve.

Massive Russian missile attack on Ukraine. Explosions heard in several regions, including Kyiv. Power outages in several regions across the country.



Minister Galuščenko je na družbenem omrežju Facebook še sporočil, da se napadi na energetsko infrastrukturo vrstijo po vsej Ukrajini. Dodal je, da je ukrajinski energetski operater DTEK preventivno prekinil dobavo elektrike.

Po podatkih DTEK so dobavo elektrike prekinili v Kijevu, Odesi in Dnipru.

O napadih z raketami poročajo iz regij Odesa in Mikolajiv na jugu, Herson na vzhodu in Kirovograd v osrednjem delu Ukrajine. Ruski izstrelki potujejo tudi proti Kijevu in Harkovu, navaja ukrajinsko vojaško letalstvo.

Svetovalec ukrajinskega predsednika Andrij Jermak je nov val napadov označil kot nadaljevanje sovražnikovih "taktik terorja".

Rusija je v torek napovedala odgovor na dva nova ukrajinska napada z ameriškimi raketami dolgega dosega atacms na njeno ozemlje.

Rusija je v preteklosti redno napadala ukrajinsko energetsko omrežje, kar predstavlja posebno nevarnost za civilno prebivalstvo pred prihajajočo zimo. Temperature v Ukrajini se danes gibljejo okoli ledišča.

6.44 ZDA pozivajo Kijev k znižanju starostne meje za mobilizacijo

Ukrajinska energetska infrastruktura je bila danes tarča obsežnih ruskih napadov, je sporočil ukrajinski minister za energijo German Galuščenko. Zaradi tega so po vsej državi izdali opozorila pred zračnimi napadi, v več mestih pa so preventivno prekinili dobavo elektrike. ZDA medtem Ukrajino pozivajo, naj znižajo starostno mejo za mobilizacijo vojakov na 18, a Ukrajina temu predlogu ni naklonjena. Trenutna starostna meja za mobilizacijo je 25 let, še pred tem je bila 27 let.

Odhajajoča ameriška vlada predsednika Joeja Bidna poziva ukrajinske oblasti, naj znižajo starostno mejo za mobilizacijo vojakov na 18, navedbe neimenovanega ameriškega uradnika povzema francoska tiskovna agencija AFP. Kijev predlogu ni naklonjen zaradi že tako zaskrbljujoče demografske slike prebivalstva.

Ukrajina je v odziv na pomanjkanje mož med vojno že znižala starostno mejo za mobilizacijo s 27 na 25 let, kar pa po mnenju Washingtona ne bo zadostovalo za uspešno obrambo pred napredujočo rusko vojsko.

"Preprosta resnica je, da Ukrajina trenutno ne mobilizira ali usposablja dovolj vojakov, da bi lahko nadomestila svoje izgube na bojišču," je za AFP dejal neimenovani ameriški uradnik.

ZDA menijo, da bi Ukrajina morala maksimalno znižati starostno mejo za vpoklic v vojsko, saj Kijev po njihovih ocenah potrebuje najmanj 160.000 novih mož.

Ukrajina je v odziv na pomanjkanje mož med vojno že znižala starostno mejo za mobilizacijo s 27 na 25 let. Foto: Guliverimage

Ukrajinske sile na vzhodu države postopoma izgubljajo ozemlje proti Rusiji, za katero se zdi, da trenutno nima resnih težav s pridobivanjem novih vojakov. Po navedbah Zahoda jim bo v pomoč priskočilo še okoli 10.000 severnokorejskih vojakov, ki naj bi se že nahajali v Rusiji, nekateri pa tudi v obmejni regiji Kursk, ki jo delno zasedajo ukrajinske sile.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je še prejšnji teden zagotovil, da ne bo znižanja starostne meje za mobilizacijo. Ukrajinske oblasti skrbi, kakšen vpliv bi takšen ukrep imel že na sicer zaskrbljujočo demografsko sliko obubožane države.

Poleg napredovanja ruskih sil in rednih napadov na njeno energetsko omrežje po celotnem ozemlju države, se Ukrajina sooča še z grožnjo omejevanja dobav orožja iz ZDA, ki so doslej veljale za njeno glavno zaveznico.

Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je v sredo napovedal, da bo ob januarskem prevzemu oblasti na nov položaj posebnega odposlanca za Ukrajino in Rusijo imenoval upokojenega generala Keitha Kelloga. Ta naj bi sicer zagovarjal, da bi ZDA Kijevu še naprej zagotavljale vojaško pomoč, vendar bi to pogojevali z udeležbo Ukrajincev na mirovnih pogajanjih z Moskvo.