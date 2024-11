Po sredinem prihodu ruskega predsednika Vladimirja Putina na uradni obisk v Kazahstan so se na nekaterih velikih digitalnih zaslonih ob eni od glavnih vpadnic v središče Astane, prestolnice Kazahstana, namesto ruskih pojavile ukrajinske zastave. Kazahstanske oblasti dogodek preiskujejo, po navedbah ruskih medijev pa bi lahko šlo za delo hekerjev.

Vladimir Putin je bil že v Astani, ko so se na velikih zaslonih LED pojavile ukrajinske zastave in tam vztrajale kratek čas, dokler jih niso upravljavci izklopili, je poročala tiskovna agencija Reuters.

So v ozadju ukrajinski ali mednarodni hekerji?

Kazahstansko ministrstvo za notranje zadeve je v izjavi za javnost medtem sporočilo, da dogodek še preiskuje, povzročilo pa bi ga lahko več dejavnikov, ki segajo od tehnične napake do hekerskega napada, so zapisali.

Nekateri ruski mediji so odgovornost za prizor, ki se je bliskovito razširil po spletu, sicer takoj pripisali hekerjem.

Ti so od začetka vojne v Ukrajini organizirali že več tovrstnih akcij. Junija letos so na primer vdrli v omrežje ene večjih vladnih ruskih televizijskih postaj in gledalcem predvajali posnetek, ki je prikazoval izgube ruske vojske po nekaj več kot dveh letih vojne v Ukrajini:

Ruska delegacija na čelu z Vladimirjem Putinom se je v sredo srečala s kazahstanskim političnim vrhom, glavni temi razprave pa sta bili energetika ter trgovina med Rusijo in Kazahstanom.

Danes se bo Putin v Astani udeležil vrha Organizacije sporazuma za kolektivno varnost (CSTO), vojaškega zavezništva na območju nekdanje Sovjetske zveze, ki ga sestavlja šest držav: Rusija, Belorusija, Armenija, Kazahstan, Kirgizija in Tadžikistan.