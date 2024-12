Oglasil se je Trump: Pomilostil bi ...

Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump je na svojem družbenem mediju odločitev predsednika Joeja Bidna, da pomilosti svojega sina Hunterja Bidna, označil za krivično. Namignil je, da bo po prevzemu položaja pomilostil svoje privržence, ki so 6. januarja 2021 napadli zvezni kongres.

Pomilostitev je bila deležna kritike tako z demokratske kot republikanske strani, zadnji izpostavljajo dejstvo, da je Biden od sinove obsodbe junija trdil, da pomilostitve ne bo.

"Ali pomilostitev Hunterja vključuje talce 6. januarja, ki so zaprti že leta? Kakšna zloraba in krivica," je objavil Trump, ki obsojene udeležence napada na kongres že več let opredeljuje kot talce Bidnovega pravosodja.

Trumpovi privrženci so 6. januarja 2021 napadli kongres, da bi preprečili potrditev Bidnove zmage na volitvah 2020. Zaradi tega je bila obtožnica vložena tudi proti Trumpu, vendar pa je posebni tožilec Jack Smith po Trumpovi volilni zmagi 5. novembra od nje odstopil.

Pravosodno ministrstvo ZDA v skladu z ustaljeno politiko ne more preganjati predsednika. To lahko stori le kongres z ustavno obtožbo, ki pa januarja 2021 ni uspela.

Biden razlaga, vsi demokrati niso zadovoljni

Biden je v razlagi pomilostitve med drugim navedel, da je bil sin Hunter podvržen političnemu pregonu, saj se podobne obtožbe zaradi laganja pri nakupu orožja in davčnih utaj potem, ko je obtoženec z obrestmi poravnal dolg za nazaj, praviloma ne končajo z zaporno kaznijo.

Ta razlaga ni zadovoljila vseh demokratov, ki se sedaj bojijo, da bodo težje kljubovali morebitnim prihodnjim podobnim ali še hujšim dejanjem s strani Trumpa. "To ni bil politično motivirani pregon. Hunter je zagrešil kazniva dejanja in bil obsojen," je na mediju X zapisal demokratski kongresnik iz Arizone Greg Stanton.

Guverner Kolorada Jared Polis je sporočil, da razume Bidnovo očetovsko odločitev, kljub temu pa jo je označil za slab presedan, ki ga lahko zlorabijo prihodnji predsedniki. Podobno je v izjavi za medij Axios menil tudi kongresnik iz Maina Jared Golden, bolj znani demokrati pa se za zdaj ne odzivajo.

Koga je pomilostil Trump?

"Trump je pomilostil Rogerja Stona, Steva Bannona, Michaela Flynna in Paula Manaforta in očeta svojega zeta Charlesa Kushnerja. Oprostite ampak menim, da je imel Biden prav, ker je zaščitil sina pred oboroženim FBI Kasha Patela," je na mediju X zapisal demokratski aktivist Jon Cooper, s čimer je mislil na Trumpovega kandidata za direktorja FBI.

Republikanci so bili bolj kritični. Se pa pričakuje, da bodo v prihodnje demokratom v podobnih primerih vedno očitali Bidnovo pomilostitev Hunterja.

"Bidnovi so z zlorabo nepopravljivo poškodovali naš pravosodni sistem," je na mediju X zapisal predsednik predstavniškega doma kongresa Mike Johnson iz Louisiane in na podoben način so se odzvali tudi drugi republikanci.

Kongresnik iz Kentuckyja James Comer, ki vodi tekočo preiskavo pred ustavno obtožbo Joeja Bidna, je predsednika na mediju X označil za lažnivca, kongresnik iz Ohia Jim Jordan pa je namignil, da bodo Hunterju Bidnu sedaj še naprej izdajali pozive za zaslišanja, ker ga po pomilostitvi 5. amandma k ustavi več ne ščiti pred samoobtožujočimi izjavami.