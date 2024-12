Novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump vztraja, da bo že prvi dan prevzema oblasti 20. januarja prihodnje leto ukinil avtomatično pravico do državljanstva z rojstvom v ZDA, poročajo ameriški mediji. Vendar bi za to moral iti proti ustavi, saj njen 14. amandma to pravico zagotavlja.

Amandma, sprejet leta 1868, zagotavlja vsem, ki so rojeni na ozemlju ZDA, pravico do državljanstva, pri čemer ne opredeljuje, ali gre za otroke zakonitih ali nezakonitih priseljencev. Določa pa, da nobena država ne sme posegati v to pravico.

Amandma je bil takrat potrjen z mislijo na temnopolte prebivalce ZDA, ki so se po državljanski vojni rešili suženjstva. Domorodni ameriški Indijanci so pravico do državljanstva dobili uradno šele leta 1924 s posebnim kongresnim zakonom.

Dosedanja pravosodna praksa v pravico do državljanstva z rojstvom v ZDA ni posegala, Trump in podporniki pa menijo, da za otroke nezakonitih priseljencev to ne bi smelo veljati.

"Gre za neumnost, ki jo je treba ukiniti"

Trump je že med predsedniško kampanjo trdil, da bi morali za otroke nezakonitih priseljencev to pravico ukiniti in prav tako za tiste otroke, katerih matere pridejo v ZDA le za kratek čas, da bi rodile in bi otrok potem dobil državljanstvo.

Novoizvoljeni predsednik je v nedeljo na televiziji NBC dejal, da gre za neumnost, ki jo je treba ukiniti, saj spodbuja nezakonito priseljevanje v ZDA.

Po podatkih inštituta za politiko priseljevanja je leta 2019 okrog 5,5 milijona otrok, mlajših od 18 let, z ameriškim državljanstvom imelo vsaj enega od staršev, ki je bil v ZDA nezakonito.

Trump v nedeljo ni znal pojasniti, kako namerava mimo 14. amandmaja. Lahko sprejme izvršni ukaz in upa, da mu bo po tožbah uspelo na vrhovnem sodišču ZDA. Lahko tudi skuša spremeniti ustavni amandma, vendar je to v trenutnih političnih razmerah skoraj nemogoče.

Najprej morata dve tretjini obeh domov kongresa ali dve tretjini vseh državnih kongresov predlagati amandma, nato pa ga morajo potrditi še tri četrtine vseh državnih kongresov.