Ultimat članicam: zveza Nato bi lahko tudi razpadla

"Plačati morajo svoje račune," je v prvem uradnem televizijskem pogovoru po novembrski izvolitvi dejal Trump. Že v prvem predsedniškem mandatu je sicer pritiskal na zaveznice, češ da premalo namenjajo za vojaške izdatke.

Kot je pojasnil za televizijo NBC v oddaji Meet the Press, bo "vsekakor" razmislil o izstopu iz Nata, če ostale članice "ne bodo pošteno obravnavale" ZDA.

WATCH: Trump says he'll stay with NATO, but only if they're paying their bills and are willing to restructure unfair trade agreements with the U.S.

