Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je pogovor s Trumpom potekal v prijaznem in prijateljskem duhu, novoizvoljeni ameriški predsednik "pa ni skrival navdušenja nad domovino svoje žene in njene družine". Trumpova žena Melania je Slovenka.

Pogovor je potekal na slavnostni večerji, ki jo je za povabljene v Elizejski palači gostil francoski predsednik Emmanuel Macron. Premierja Goloba je spremljala partnerka Tina Gaber.

Potovanje ni vplivalo na delo vlade

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, je udeležba predsednika vlade na dogodku prispevek k poglabljanju političnih odnosov med Slovenijo in Francijo, ki ju povezuje strateško partnerstvo. "Prav zaradi izjemnega pomena tega slovesnega dogodka je bilo ključno, da je bila Republika Slovenija v Parizu ustrezno zastopana. Dogodka so se namreč udeležili številni svetovni voditelji," so poudarili.

Premier je potovanje organiziral tako, da ni vplivalo na delo vlade. V francosko prestolnico je odpotoval v soboto popoldne, v Slovenijo pa se je vrnil v zgodnjih nedeljskih urah, so še zapisali v službi za odnose z javnostmi.

Premierja Goloba je v Parizu spremljala partnerka Tina Gaber. Foto: Žan Kolman / KPV