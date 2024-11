Okuženi brancini v Jadranu: "Bolni so in nalezljivi. Ne jejte jih."

Iz južnega Jadrana te dni prihajajo skrb vzbujajoče novice, piše Morski.hr. Ribič iz okolice Dubrovnika je namreč sporočil, da so ulovili "napol žive ribe", predvsem kirnje in brancine. "Bolni so, nalezljivi in priplavajo na površje," je dejal ribič, inštitut za biologijo pa je objavil, da naj bi šlo za virusno okužbo VER, ki jo povzroča Betanodavirus.

Ribič iz okolice Dubrovnika je za Morski.hr povedal, da so v Zatonu v dveh dneh ulovili "napol žive kirnje". "Bojim se, da je to povezano z nedavnim primerom krivolova črnogorske kirnje. Riba je bolna, to je videti po belkastih očeh in poškodbah na koži," je dejal ribič.

Bolne ribe imajo poškodovane oči. Foto: Institut za biologiju mora / Institute of Marine Biology/FB Inštitut za morsko biologijo v Kotorju je res prejel več prijav o poginulih in obolelih več vrstah kirn, pa tudi brancinov. "Na ribah lahko opazimo poškodbe oči, kože in drugih delov telesa. Nekatere ribe smo našli mrtve, nekatere pa so bile še žive," so dejali na inštitutu.

Gre za virusno okužbo VER iz rodu Betanodavirus

Na inštitutu trdijo, da gre skoraj zagotovo za virusno okužbo VER, ki jo povzročajo virusi iz rodu Betanodavirus iz družine Nodaviridae. Posamezniki, okuženi s tem virusom, kažejo znake anoreksije, slepoto, poškodbe kože, okvare osrednjega živčevja, poleg tega pa ne morejo plavati in imajo težave z mehurjem.

Ta okužba prizadene širok spekter vrst morskih rib v različnih delih sveta, še pravijo na inštitutu, kjer bodo za dokončno potrditev virusa počakali na analizo.

Pojav te okužbe so v jesenskem obdobju zasledili tudi drugje. Širjenje te okužbe pri kirnjah in brancinih je dokumentirano predvsem v razmerah, ko je temperatura morja povišana (od 23 do 30 stopinj Celzija za brancine; od 28 do 30 stopinj Celzija za različne vrste kirn), so sporočili z inštituta.

Ali se lahko virus prenese na človeka?

Znanstveniki preverjajo, ali se z omenjenim virusom lahko okužimo tudi ljudje. Na inštitutu so dokazali, da se ta virus lahko veže na človeško celico, vanjo pa ne vstopi. Domnevajo torej, da betanodavirus v svoji trenutni obliki ne more okužiti človeških celic, a kljub temu svetujejo, da zaradi preventive, rib, okuženih s tem virusom, ne uživamo.