V Jadranskem morju odkrili izredno redko ribo

V Jadranskem morju so v minulih nekaj mesecih odkrili kar štiri primerke izredno redke ribe. Gre za ribo z imenom veslač, ki med ribami velja za velikanko, saj je najdaljša koščena riba na svetu, ki v dolžino lahko zraste tudi do osem metrov, so na družbenem omrežju Facebook sporočili iz hrvaškega Inštituta za oceanografijo in ribolov.