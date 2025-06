Med poletom s padalom naj bi jo zajela panika #video

Študentka Tijana Radonjić iz Novega Sada, ki je preteklo sredo med parasailingom v Budvi z višine 50 metrov padla v morje in umrla, je med poletom najverjetneje doživela napad panike. Na spletu se je namreč pojavil posnetek 19-letne srbske manekenke, ki si le nekaj trenutkov pred tragedijo začenja odpenjati rešilni jopič in varnostni pas.

Lastnik podjetja za vodne športe iz Budve po poročanju medijev zatrjuje, da je bila Tijana Radonjić pred poletom dobre volje. Preden so jo s čolnom dvignili v zrak, je pomahala prijateljem na plaži in pomahali so ji nazaj. "Vse se je zdelo normalno. Ne vemo, zakaj si je odpela varnostni jopič in varnostni pas ter skočila s padala. Predvidevam, da tega ni storila zavestno, ampak v trenutku neobvladljivega strahu," je za medije dejal predstavnik podjetja.

Po pričevanjih očividcev so dekle takoj po padcu s čolnom prepeljali v mestno marino. Kljub hitremu odzivu reševalnih služb dekletu niso mogli več pomagati. Preiskavo tragične nesreče vodi tožilstvo v Kotorju, Radonjić pa so včeraj pokopali v Novem Sadu.

Radonjić je bila v Budvi na počitnicah s svojo teto. Njena družina izključuje možnost, da bi hči storila samomor.

Parasailing je adrenalinski šport, pri katerem je oseba s padalom in vrvjo pripeta na gliser. Ko ta pospeši, se padalo dvigne in gliser ga vleče za sabo.