V Jadranskem morju povečano število strupenih rib: ulovili so jo na Korčuli

Hrvaški inštitut za oceanografijo in ribištvo je opozoril na vse večje število strupenih rib rdečemorska plamenka (Pterois miles) v Jadranskem morju. Letos so jo večkrat opazili v južnem delu Jadrana, v torek pa so jo ulovili tudi blizu Račišća na Korčuli.

"Ta vrsto rib so v Jadranskem morju prvič opazili leta 2019, najseverneje pa so jo našli pri Visu leta 2021. Glede na dinamiko širjenja in trende širjenja toploljubnih vrst, povezanih s segrevanjem morja, je pričakovati, da se bodo pojavljale vse pogosteje," je v sredo sporočil hrvaški inštitut za oceanografijo in ribištvo na družbenem omrežju Facebook.

Rdečemorska plamenka je invazivna indijsko-pacifiška vrsta, ki škoduje lokalnim ekosistemom. Hrani se z avtohtonimi vrstami rib in je znana po hitrem širjenju v naseljenih območjih Sredozemlja, so dodali.

Vse bodice na njenem telesu so strupene. Pik je zelo boleč, v nekaterih primerih lahko povzroči tudi resne posledice.

Na inštitutu so še zapisali, da je rdečemorsko plamenko pogosto mogoče opaziti v bližini podvodnih grebenov in v manjših globinah, ki so dostopne podvodnim ribičem in rekreativnim potapljačem. Dodali so, da je užitna in odličnega okusa.