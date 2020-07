"Situacija na Hrvaškem ni povsem pod nadzorom" #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"V Sloveniji so se začeli pojavljati posamezni pozitivni primeri pri ljudeh, ki so se vrnili s počitnic na Hrvaškem. Ne gre več za obiskovalce nočnih klubov, ampak za običajno obmorsko letovanje," je dejala vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović. Novinarsko konferenco v živo spremljamo na Siol.net.

V ponedeljek so v Sloveniji potrdili 14 okužb z novim koronavirusom, za posledicami bolezni covid-19 je umrla ena oseba.

"Ponovno beležimo okužbe iz tujine ob vrnitvi z dopusta. Zaznati je žarišča virusa znotraj delovnih organizacij. Kar 40 odstotkov vseh okužb v zadnjih 2 tednih je takih," je dejala namestnica vladnega govorca Špela Horjak.

Pozvala je k spoštovanju samozaščitnih ukrepov, odgovornemu ravnanju, še posebej ob prihodu iz tujine, in sodelovanju z epidemiologi. "Le tako bomo zamejili vnos novih okužb in njihovo širjenje," je dejal.

"Situacija na Hrvaškem ni povsem pod nadzorom"

Vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović je dejala, da tudi situacija na Hrvaškem ni povsem pod nadzorom. Njihovo število novih okužb je na dnevni ravni vsaj dvakrat tolikšno kot v Sloveniji ob manjšem številu opravljenih testov, je dejala. "Za razliko od Srbije in Bosne in Hercegovine sicer to število ne narašča, kar je najbrž posledica uspešnega lokalnega zamejevanja teh izbruhov."

Res pa je, kot poudarja Beovićeva, da so se v Sloveniji začeli pojavljati posamezni pozitivni primeri pri ljudeh, ki so se vrnili s počitnic na Hrvaškem. "Ne gre več za obiskovalce nočnih klubov, ampak za običajno obmorsko letovanje," je dejala.