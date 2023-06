Zdravniki pripravili 11 ukrepov za izboljšanje zdravstvenega sistema

V Koordinaciji zdravniških organizacij so pripravili usklajene predloge rešitev in sprememb za izboljšanje zdravstvenega sistema. Posredovali so jih ministrstvu za zdravje, od tam pa so jih poslali zdravstvenim zavodom v širšo razpravo. "Koordinacijo to veseli," je povedala predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Beović.

Predloge 11 ukrepov je Bojana Beović na novinarski konferenci označila za največji skupni imenovalec, ki so ga zdravniki pripravili po razpravi v zadnjih mesecih.

Nekaj ukrepov, ki jih vsebuje dokument:



- Uskladitev trajanja specializacij z evropsko prakso



Med predlogi je med drugim ukrep uskladitve trajanja zdravniških specializacij s povprečnim trajanjem specializacij v EU. V Slovenskem zdravniškem društvu se po besedah predsednika Radka Komadine ukvarjajo z možnostjo, da bi se specializacije skrajšale tudi za največ eno leto ob pogoju, da bi specializanti dosegli ustrezne kompetence, kar bi potrdili njihovi mentorji.



- Agencija za nadzor nad kakovostjo v zdravstvu



Koordinacija se je zavzela tudi za vzpostavitev delovanja agencije, ki bi neodvisno od politike in izvajalcev skrbela in nadzirala kakovost dela v zdravstvu, je dodal Komadina.



- Predlog "svobodnega" zdravnika



Igor Dovnik iz Strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije je predstavil predlog neodvisnega ponudnika zdravstvenih storitev oziroma svobodnega zdravnika, ki ni vezan na ustanovo, temveč svoje znanje prosto prodaja na trgu in ima možnosti dela za različne delodajalce.

Uvedba tega instituta bi po Dovnikovih navedbah posredno lahko prinesla koristi tudi za paciente. Institutu svobodnega zdravnika bi morda uspelo v Sloveniji zadržati katerega od mladih zdravnikov ali pa katerega od izkušenih zdravnikov, ki delajo v Evropi, pritegniti, da bi se vrnil v domovino, je menil.



- Povečanje dostopnosti do zdravstvenih storitev



Predlog zakona za povečanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, ki so ga pred časom pripravili na zbornici, je sicer predvideval tudi preoblikovanje javnih zdravstvenih zavodov v gospodarske družbe. A v usklajenih rešitvah koordinacije izrecno piše, da "se javni zavodi ne preoblikujejo v javna podjetja ali gospodarske družbe".

Kot je pojasnila Beovićeva, so v koordinaciji o tej temi veliko razpravljali. Na eni strani bi preoblikovanje pomenilo več možnosti vodstev javnih zdravstvenih zavodov, tudi glede nagrajevanja, a je v razpravi nato po njenih besedah prevladal dvom, da bi bile lahko zaradi preoblikovanja zdravstvene storitve preveč podvržene ekonomskim vplivom.

"Zdravniki želimo delati skladno s pravili stroke (...) in se pri posameznem bolniku ne smemo ozirati na to, da je na primer neka preiskava ali neko zdravljenje predrago, če je sicer pomembno za izboljšanje bolnikovega stanja," je pojasnila.



- Vzpostavitev plačnih sorazmerij



V dokumentu so se organizacije zavzele tudi za vzpostavitev plačnih sorazmerij. Predsednik Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides Damjan Polh je danes spomnil na zamike v pogajanjih za oblikovanje plačnega stebra za zdravstvo in socialno varstvo. Napovedani steber bi moral biti do 30. junija po njegovih besedah vložen v parlamentarni postopek, a v sindikatu o tem niso optimistični, saj prihaja v pogajanjih z vladno stranjo do razhajanja pri predlogih vrednotenja dela. Fides, tako Polh, proučuje različne scenarije, ki pa jih ne bodo razkrili, dokler ne bodo prepričani, da je to, kar počnejo, v dobrobit zdravstvenim izvajalcem in tudi pacientom.

Ministrstvo je deležnike aprila pozvalo k pripravi dokumenta

K pripravi z vsemi deležniki zdravništva usklajenega dokumenta je zdravnike na konferenci o izzivih zdravstva v prihodnosti Zdravniške zbornice Slovenije na začetku aprila pozval minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Maja bo nato vlada sklicala skupno srečanje oziroma konferenco, kjer se bodo o vseh predlogih "odkrito pogovorili", je takrat dejal.

Zdravništvo je rešitve pripravilo, 15. maja jih je obravnavala skupščina zdravniške zbornice, naslednji dan pa je rešitve potrdila še Koordinacija zdravniških organizacij.

Nejasno, koliko predlogov bodo upoštevali

Koliko predlogov bodo na ministrstvu za zdravje upoštevali, ni jasno. Prejšnji teden so na vprašanja STA odgovorili, da je njihov cilj pregleden, učinkovit in kakovosten javni zdravstveni sistem, ki v središče postavlja pacienta.

"Na ministrstvu zato pozdravljamo vse predloge, ki lahko pripomorejo k skupnemu cilju, tudi predloge Koordinacije zdravniških organizacij, saj lahko do kakovostnih rešitev pridemo le s širokim družbenim konsenzom," so zapisali. Datum napovedanega srečanja pa še ni znan, so dodali.