Boštjančič: Finančnemu sistemu se godi velika krivica

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Minister Klemen Boštjančič je povedal, da se je ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zaradi političnih razmer zgodila bistveno hitreje, kot so načrtovali, to bi bilo leta 2025.

Minister Klemen Boštjančič je povedal, da se je ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zaradi političnih razmer zgodila bistveno hitreje, kot so načrtovali, to bi bilo leta 2025. Foto: STA

Potem ko je predsednik uprave pozavarovalnice Sava Re Marko Jazbec danes na dnevih zavarovalništva v Portorožu ocenil, da je država pri ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ubrala napačno pot in povzročila tveganja, je minister za finance Klemen Boštjančič obljubil, da bodo reforme izpeljali tako, da zavarovalnice ne bodo oškodovane.

Jazbec je kot uvodni govornik dejal, da podpira preoblikovanje ali ukinitev dopolnilnega zavarovanja, vendar bi to morali storiti v okviru dobro premišljene reforme financiranja javnega zdravstva s tvornim sodelovanjem države in zavarovalnic. Po njegovih besedah je referenčnih modelov v Evropi več kot dovolj.

Ocenil je, da država ni izbrala prave poti: "Za kratkoročni prihranek deset evrov na zavarovanca na mesec je država z eno potezo vpeljala visoka sistemska tveganja in neravnovesja tako v zavarovalništvu kot tudi v javnih financah." Po njegovih besedah gre tako za fiskalna tveganja kot tudi za tveganja nestabilnosti finančnega sistema v Sloveniji in nestabilnega okolja za tuje neposredne investicije.

Zavarovalništvo na tnalu političnega sramotilnega stebra

Zatrdil je, da imajo zavarovanci od dopolnilnega zavarovanja zelo visoke koristi in da so naraščajoče cene in povečane potrebe po zdravstvenih storitvah "klicale k dvigu cen zavarovanj". Podražitev po njegovih trditvah ne bi bistveno znižala "visokih koristi", ki jih imajo od dopolnilnega zavarovanja tisti, ki zdravstveno oskrbo najbolj potrebujejo.

Opozarjanje na visoke dobičke zdravstvenih zavarovalnic v letih 2020 in 2021 je označil za demagogijo. "S temi presežki se je lani in letos plačevalo povečanje obsega zdravstvenih storitev in tako zavarovalnicam ni bilo treba hiteti s podražitvijo," je dejal.

Po njegovih besedah zavarovalništvo v Sloveniji nikoli ni predstavljalo elementa nestabilnosti, zdaj pa da se ga je "pahnilo na tnalo političnega sramotilnega stebra", namesto da bi bilo del širše rešitve sistemskega financiranja zdravstva v Sloveniji. "Še je čas, da se situacija ustrezno obvlada," je dejal in ministra Boštjančiča pozval k ukrepanju.

Ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja niso načrtovali tako zgodaj

Boštjančič je povedal, da se je ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zaradi političnih razmer zgodila bistveno hitreje, kot so načrtovali, to bi bilo leta 2025. Na ministrstvu ukinitev podpirajo in jo bodo tudi izpeljali, je zatrdil. Podpirajo tudi cilje in vsebinske rešitve novele zakona o zdravstvenem varstvu, se pa zavedajo izzivov pri urejanju tega področja, je dodal.

"Imate mojo besedo, da bomo te izzive reševali odgovorno in s ciljem, da bo na eni strani zdravstvena oskrba dostopna vsem, na drugi strani pa da ne bo zavarovalniški del tisti, ki bo oškodovan," je zagotovil.

Podporo celotnega finančnega sistema, tudi zavarovalniškega, bo po Boštjančičevih besedah potrebovala pokojninska reforma. Napovedal je, da jo bodo izpeljali tako, da bo "finančni sektor, tudi zavarovalnice, vključen na način, da bo rasel". Tudi gradnja stanovanj bo zanimiva za zavarovalnice, je dodal.

Kot je še dejal, želijo tudi drugim resorjem pokazati, da se da v sodelovanju narediti bistveno več kot "s poceni političnimi izjavami, kjer se kritizira kapital in gospodarstvo". To vidi kot svojo najpomembnejšo nalogo.

Boštjančič: Finančnemu sistemu se godi velika krivica

Pred predstavniki zavarovalnic je ocenil še, da se celotnemu finančnemu sistemu godi velika krivica, ker politika, tako leva kot desna, "ko je treba koga okriviti, so to grde banke, širši finančni sistem, potem pa v to padete tudi zavarovalnice, nič krive, nič dolžne."