NSi s predlogom, kako bi skrajšali čakalne vrste v zdravstvu

Ključen problem zdravstva je dostopnost do zdravstvenih storitev, menijo v NSi. Zato predlagajo dopolnitve zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, po katerem bi na področjih, kjer je presežena dopustna čakalna doba, uporabili vse zmogljivosti v zdravstvu, torej tudi zasebnike.

Zakonski predlog, ki ga je NSi pred kratkim vložila v parlamentarni postopek, tako predvideva, da bi vsak posameznik, ki na zdravljenje čaka nad dopustno dobo, storitev lahko opravil pri kateremkoli izvajalcu zdravstvene dejavnosti, plačnik pa bi ostal Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Tako bi zavarovanim osebam omogočili, da uveljavijo pripadajočo pravico do zdravstvenega varstva in dostopa do zdravstvene storitve v obsegu pravic, kot jih določa zakon, in z neposrednim plačilom takšne zdravstvene storitve iz zbranih premij obveznega zdravstvenega zavarovanja. To bi veljalo tudi v primeru izbire zdravnika in izvajalca zdravstvene dejavnosti zunaj javne zdravstvene mreže, kadar je v okviru javne zdravstvene mreže presežena najdaljša dopustna čakalna doba, piše v predlogu zakona.

Cilj tega je vključitev vseh razpoložljivih virov, ki jih ima Slovenija, in to pod istimi pogoji, kot to zdaj velja v javnih zdravstvenih zavodih. S tem v NSi k trem zakonskim predlogom, ki jih je do zdaj za reševanje težav v zdravstvu pripravila vladna stran, dodajajo četrti steber, to so pacienti, je na današnji novinarski konferenci poudaril predsednik strokovnega odbora NSi za zdravstvo Matjaž Trontelj.

Predloge so posredovali ministru

Med ključnimi učinki zakona je sicer izpostavil še možnost hitrejše vrnitve na delovno mesto, s čimer bi bilo mogoče reševati pomanjkanje kadra v določenih poklicih. Med posamezniki, ki zaradi dolgih čakalnih dob ne morejo pravočasno do posameznih zdravstvenih storitev, je namreč tudi veliko posameznikov na bolniškem dopustu, tudi dolgotrajnem.

Po besedah predsednika NSi Mateja Tonina so z zakonskim predlogom tudi že seznanili ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana. Verjame, da bo mogoče doseči konsenz, minister pa po njegovih navedbah ni vnaprej zavrnil predloga. Predlog zakona, za katerega Tonin računa, da bi ga DZ sprejel do konca leta, v tej fazi omogoča, da se o njem še uskladijo, zatrjuje.

Da bi se izognili očitkom o procesnem oviranju vladnih predlogov, so tudi počakali z vložitvijo lastnih zakonskih predlogov, je dejal. A vladna koalicija je do zdaj pripravila tri zakonske predloge, ki naj bi prinesli spremembe na področju digitalizacije zdravstva, drugačnega upravljanja ZZZS in preoblikovanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kar pa po Toninovem mnenju kratkoročno ne bo izboljšalo dostopnosti do zdravstvenih storitev.

Zato so nujni tudi drugi ukrepi, poudarja ter dodaja, da bodo s predlogom dopolnitve zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju neizogibno morali odpreti tudi vprašanji samega položaja zdravnikov in upravljanja zdravstvenih zavodov.