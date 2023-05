Prvi forum predsednice republike Nataše Pirc Musar

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo dopoldne na Brdu pri Kranju organizirala prvi forum, in sicer na temo zdravstva. Strokovnjaki s področja zdravstva, politike in predstavniki civilne družbe bodo med drugim govorili o financiranju zdravstvenega sistema, učinkoviti organizaciji in upravljanju zdravstva ter o racionalizaciji.

"Slovenija potrebuje celovito zdravstveno reformo, ki mora biti plod strpnega dialoga tako s stroko kot tudi s civilno družbo, v iskanju dobrih rešitev za vse," so v uradu predsednice še zapisali ob napovedi dogodka in dodali, da je področje zdravstva eno temeljnih strateških področij, ki mu bo predsednica v tem letu posvetila posebno pozornost.

Poleg ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana bodo na forumu sodelovali ugledni strokovnjaki s področja zdravstva, politike ter predstavniki civilne družbe, ki bodo skupaj razpravljali o aktualnih temah na področju zdravstva in predlagali rešitve za izboljšanje stanja.

Program foruma je razdeljen na tri glavne tematske sklope, ki bodo namenjeni demografski sliki, učinkoviti organizaciji in upravljanju ter racionalizaciji za večjo učinkovitost.

Profesorja na ljubljanski ekonomski fakulteti Mitja Čok in Petra Došenović Bonča boste govorila o izdatkih za zdravstvo v Sloveniji z vidika javnih financ ter kolektivnem in zasebnem financiranju zdravstvenih storitev. Predstojnik katedre za mikrobiologijo in imunologijo ljubljanske medicinske fakultete Alojz Ihan bo spregovoril o tem, kaj javnost pričakuje in kaj (lahko) dobi od javnega zdravstva. O zmogljivosti zdravstvene dejavnosti bo govoril strokovni direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Ivan Eržen, o tveganjih za zdravstveni sistem in družbo pa bo spregovorila generalna direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Tatjana Mlakar.