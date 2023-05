Kot poroča Primorski dnevnik, je dogodek sprožil burne odzive na Tržaškem, še posebej, ker je bil na njem prisoten tudi deželni odbornik za okolje in član Bratov Italije Fabio Scoccimarro.

Kot so ob tem v odzivu zapisali predstavniki gibanja Zdaj Trst-Pakt za, je nesprejemljivo, da eden izmed najpomembnejših predstavnikov deželne vlade sodeluje pri neofašistični manifestaciji, saj je "prisegel zvestobo Republiki, rojeni iz upora proti fašizmu", dodaja časnik. Medtem so levosredinske opozicijske stranke že zahtevale odstop Scoccimarra.

Dejanje je danes preko Twitterja obsodila tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar, ki se prav te dni mudi na obisku v Italiji. Kot je zapisala, so "pozdravi, ki smo jim bili priča v Trstu, simbol obdobja, ki je prineslo sovražnost, razdvajanje, nasilje".

Pozdravi, ki smo jim bili priča v Trstu, so simbol obdobja, ki je prineslo sovražnost, razdvajanje, nasilje. S PR Mattarello sva poudarila zavezanost skupni evropski poti 🇸🇮 in 🇮🇹, usmerjeni v prihodnost, spoštovanje in sodelovanje. Dogajanje v Trstu nima mesta na tej poti.