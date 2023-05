Pirc Musarjeva na obisk k papežu in Sergiu Mattarelli

Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo danes začela delovni obisk v Italiji in Vatikanu, ki bo trajal do ponedeljka. Po napovedih se bo z italijanskim kolegom Sergiom Mattarello danes pogovarjala o dvostranskih odnosih, položaju manjšin in razmerah v Ukrajini. O teh bo v ponedeljek govorila tudi s papežem Frančiškom.

To bo prvo uradno srečanje aktualnih predsednikov obeh držav in nadaljevanje rednega dialoga na najvišji ravni med Slovenijo in Italijo. Poleg dvostranskih odnosov in položaja obeh manjšin bo med temami pogovorov tudi soorganizacija projekta Evropska prestolnica kulture 2025, ki je skupen projekt Gorice in Nove Gorice.

Na sedežu ZN bo odprla mednarodni dogodek ob svetovnem dnevu čebel

Predsednika se bosta dotaknila še dogajanja v Ukrajini in razmer na Zahodnem Balkanu, kjer želita obe državi igrati aktivno vlogo ter podpirata evropsko perspektivo držav v regiji.

Poleg tega bo Pirc Musar danes na sedežu Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) odprla mednarodni dogodek ob svetovnem dnevu čebel, ki so ga ZN razglasili leta 2017 na pobudo Slovenije. Ob tej priložnosti se bo srečala z generalnim direktorjem FAO Qu Dongyujem in z novoimenovano izvršno direktorico Svetovnega programa za hrano (WFP) Cindy McCain.

V Neaplju bo obiskala pripadnike Slovenske vojske

Predsednica bo nato v soboto v Neaplju obiskala pripadnike Slovenske vojske, ki delujejo v združenem Natovem poveljstvu, in se srečala s predstavniki lokalnih oblasti ter častnim konzulom Slovenije v Neaplju Jacopom Fronzonijem.

V ponedeljek ima Pirc Musar na sporedu še avdienco pri papežu Frančišku v Vatikanu, sestala pa se bo tudi z državnim tajnikom Svetega sedeža kardinalom Pietrom Parolinom in tajnikom za odnose z državami, nadškofom Paulom Richardom Gallagherjem. V ospredju pogovorov bodo aktualni izzivi v svetu, s poudarkom na vojni v Ukrajini.