Slovenska vojska bo zasedla Stožice

Ob dnevu Slovenske vojske bo danes od 10. ure v okolici dvorane Stožice potekala velika predstavitev opreme, enot in delovanja naših oboroženih sil, ob 18. uri pa se bo v dvorani začela še vojaška slovesnost, na kateri bodo nastopili številni priznani glasbeni izvajalci.

V neposredni okolici Arene Stožice bodo med 10. in 17. uro taktično-tehnična predstavitev opreme in enot Slovenske vojske, dinamične predstavitve ter priložnost, da se obiskovalci preizkusijo v vojaških veščinah. Vstop je za vse obiskovalce brezplačen in neomejen.

Za otroke so pripravili:

otroške delavnice,

poligon z ovirami,

napihljiva igrala,

maskiranje obraza.

Ob 11., 13. in 16. uri bo v okolici dvorane potekala dinamična predstavitev specializirane enote vojaške policije, 15. polka vojaškega letalstva in 430. mornariškega diviziona.

Obiskovalcem bodo omogočili tudi vožnjo z vojaškimi vozili.

Na koncertu tudi Tomi Meglič, Maja Keuc in Hamo

V Areni Stožice se bo ob 18. uri začela interaktivna vojaška slovesnost s sodelovanjem enot Slovenske vojske, koncertne zasedbe orkestra SV ter nagovori predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar, ministra za obrambo Marjana Šarca in načelnika generalštaba Slovenske vojske generalmajorja Roberta Glavaša. Med drugim bodo podelili tudi naslova naj vojak in naj podčastnik leta 2022.

Koncertni del večera bodo popestrili Big band orkester Slovenske vojske s priznanimi slovenskimi glasbenimi gosti, med katerimi bodo tudi Tomi Meglič iz Siddharte, Maja Keuc - Amaya, Nuška Drašček, MRFY, Bepop, Matevž Šalehar - Hamo in Rudi Bučar.

Predstavniki obrambnega ministrstva in Slovenske vojske so v torek razkrili, da so za večerno slovesnost razdelili že vseh deset tisoč brezplačnih vstopnic.