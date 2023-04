Bi delali v Slovenski vojski? Potem morate poznati to pomembno novost.

"Na sistemski ravni skrajšujemo postopke za zaposlitev. Dijakom in študentom ponujamo štipendije, ki so med najvišjimi v državi," pravijo na ministrstvu za obrambo.

Po novem se lahko v Slovenski vojski zaposlijo tudi tisti, ki imajo končano osnovno šolo in bodo srednjo šolo dokončali ob delu. Državni zbor je namreč sredi marca sprejel spremembe zakona o službi v Slovenski vojski, ki so začele veljati v tem tednu.

Državni sekretar Damir Črnčec je na novinarski konferenci pojasnil, da je namen sprejetih sprememb povečati zanimanje za zaposlitev v Slovenski vojski in obenem omogočiti mladim, ki nimajo srednješolske izobrazbe, šolanje ob delu ter možnost nadaljnje karierne poti.

"Spremembe zakona o službi v Slovenski vojski so začele veljati, na ministrstvu smo že sprejeli tudi ustrezne pravilnike in spremenili formacijska mesta za implementacijo sprememb, tako da lahko danes začnemo postopke za zaposlitev," je povedal in dodal:

"Slovenska vojska na pragu posodobitve ponuja priložnost za zaposlitev različnih profilov in celovit karierni razvoj. Možnost došolanja, številna usposabljanja in izobraževanja doma ter v tujini pa omogočajo raznoliko poklicno pot tudi tistim, ki še niso končali srednje šole. Tako jim ponujamo drugo priložnost, da se zaposlijo v Slovenski vojski in hkrati končajo šolanje, kar je bila tudi ena izmed zavez ministra za obrambo."

"Plača je stimulativna"

Vojak, ki nima dokončane srednje šole in šolanje nadaljuje ob delu, bo opravljal enake naloge in bo razporejen na enako delovno mesto, kot če bi izobrazbo že imel. "Plača je stimulativna. Z dodatnimi obremenitvami, delom čez konce tedna, z nočnim delom in drugim lahko doseže tudi od 1.300 do 1.600 evrov neto, še enkrat višja pa je, če se udeleži mednarodnih misij ali operacij, kot so na primer na Kosovu, v Latviji ali na Slovaškem. V tem primeru plača preseže tudi 3.000 evrov neto," je še pojasnil Črnčec.

Mladi brez srednje šole sklenejo tudi pogodbo o izobraževanju ob delu

Mladi brez končane srednje šole, ki se ob izpolnjevanju tudi siceršnjih pogojev za opravljanje vojaške službe zaposlijo v Slovenski vojski, ob sklenitvi pogodbe za zaposlitev sklenejo tudi pogodbo o izobraževanju ob delu, in sicer za pridobitev srednje poklicne, srednje splošne ali srednje strokovne izobrazbe.

Generalni direktor direktorata za obrambne zadeve Boštjan Pavlin je povedal, da bodo do povračila stroškov izobraževanja, ki so nastali pred podpisom pogodbe, upravičeni tudi tisti, ki se že izobražujejo. "Seveda pa morajo vsi, ki se želijo zaposliti v Slovenski vojski brez končane srednje šole, izpolnjevati vse preostale pogoje za opravljanje vojaške službe," je dejal.

Glavaš: Razpon delovnih mest v Slovenski vojski je velik

Načelnik Generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Robert Glavaš, je poudaril, da bo Slovenska vojska vsem, ki se bodo zaposlili in bodo srednjo šolo zaključevali ob delu, omogočila ustrezne pogoje za šolanje, mladi pa bodo po končanem šolanju zavezani, da ostanejo zaposleni v Slovenski vojski vsaj dvakratni čas šolanja.

"Razpon delovnih mest v Slovenski vojski je velik – iščemo mehanike, voznike, kuharje, vzdrževalce, kibernetike, računalničarje ... Tudi tistim s končano osnovno šolo ponujamo karierno priložnost, delovna mesta jih čakajo po vsej Sloveniji," je povedal.

Mors: Ponujamo štipendije, ki so med najvišjimi v državi

Na ministrstvu za obrambo sicer zaznavajo večje zanimanje za vojaški način življenja, zato so odpravili omejitev števila udeležencev na taborih za mlade, ki se jih vsako leto udeleži zelo veliko dijakov in študentov.

"Na sistemski ravni skrajšujemo postopke za zaposlitev. Dijakom in študentom ponujamo štipendije, ki so med najvišjimi v državi, hkrati pa načrtujemo tudi možnost opravljanja praktičnega dela izobraževanja. Trenutno v Veščinskem centru v Vipavi poteka tudi temeljno vojaško strokovno usposabljanje (TVSU), ki mladim v trinajstih tednih ponuja pestre in dinamične vsebine. Naslednja možnost TVSU bo v začetku julija, vse zaposlitvene možnosti pa so predstavljene tudi na spletnih straneh Postani vojak," pojasnjujejo na ministrstvu.