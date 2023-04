Center vojaških šol nosilec vojaškega izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji

"Z največjim veseljem in ponosom zahajam med slovenske vojake in vojakinje, ne samo kot vrhovna poveljnica obrambnih sil Republike Slovenije, ampak tudi zato, ker res iskreno verjamem, da so vojaki, vojakinje in vojska tisti, ki so branik miru," je dejala predsednica Nataša Pirc Musar.

V mariborski Kadetnici so danes slovesno obeležili dan Centra vojaških šol, ki je pred dvema letoma dopolnil 30 let obstoja. Po besedah predsednice republike Nataše Pirc Musar je ta nosilec vojaškega izobraževanja in usposabljanja pomemben spodbujevalec slovenske vojaške misli ter razvoja in krepitve vojaške stroke in poklica.

"Center izvaja eno temeljnih nalog iz zakona o obrambi, to je izobraževanje in usposabljanje za oboroženi boj in ostale oblike vojaške obrambe, in predstavlja enega od temeljev slovenske vojaške profesionalizacije," je povedal poveljnik centra brigadir Peter Zakrajšek. "Vojaški poklic ni zgolj poklic, v vsaki družbi se smatra kot profesija in kot profesija moramo imeti lasten izobraževalni sistem," je dodal.

Doslej so v tem centru izobrazili več kot tisoč posameznikov, od tega je okoli deset odstotkov žensk. Na različna usposabljanja in izobraževanja v tujino so napotili več kot 250 oseb.

V šolanje kandidatov za časnike bo prihodnje leto uveden izbirni vojaški modul, ki so ga različne fakultete slovenskih univerz akreditirale v svojih visokih strokovnih programih na prvi bolonjski stopnji. Izvajali ga bodo v Kadetnici in predstavlja kombinacijo vojaškega in javnega šolstva.

Za dan Centra vojaških šol je bil junija 2020 določen 15. april, s slovesno obeležitvijo 30-letnice pa so zaradi ukrepov, povezanih s covidom-19, počakali do danes. "Če ne vemo, od kod smo prišli, težko poiščemo pravo pot naprej," je v nagovoru zbranih na današnji slovesnosti dejal Zakrajšek.

Foto: STA Slavnostna govornica, predsednica republike je povedala, da "nas preteklost in sedanjost žal učita, da dostop do izobraževanja ni vedno zagotovljen in samoumeven, ampak se je za to temeljno človekovo pravico treba tudi boriti". "To smo leta 1991 spoznali tudi Slovenci, ko smo v zaostrenih okoliščinah začeli razvijati lasten koncept usposabljanja vojaških nabornikov," je dejala.

Temeljna podlaga za vojaško izobraževanje in usposabljanje Slovenske vojske je bila vzpostavljena 15. aprila 1991 z začetkom usposabljanja prvih vojaških inštruktorjev v učnih centrih teritorialne obrambe na Igu in v Pekrah. "S tem so bili vzpostavljeni pogoji za napotitev prvih nabornikov na služenje vojaškega roka 15. maja istega leta. Posebej pomembno je, da je bila prvič po drugi svetovni vojni slovenščina spet uporabljena kot poveljevalni jezik," je dejala predsednica Pirc Musar. Zahvalila se je prvemu poveljniku centra, polkovniku v pokoju Andreju Kocbeku za njegov prispevek pri razvoju te dejavnosti.

"Slovenska vojska je iz leta v leto boljša"

Pred slovesnostjo ob dnevu Centra vojaških šol je obiskala 72. brigado v Vojašnici generala Maistra in si ogledala Vojaški muzej v Kadetnici. "Z največjim veseljem in ponosom zahajam med slovenske vojake in vojakinje, ne samo kot vrhovna poveljnica obrambnih sil Republike Slovenije, ampak tudi zato, ker res iskreno verjamem, da so vojaki, vojakinje in vojska tisti, ki so branik miru," je dejala.

Po njenih besedah je Slovenska vojska iz leta v leto boljša. "Več denarnih sredstev se namenja slovenskim vojakom in vojakinjam in prav je tako," je poudarila.

Zaveda se, da so težave s pridobivanjem novih vojakov in vojakinj. "Sama se bom osebno zavzela, da bo promocija tega plemenitega in domoljubnega poklica še boljša. Že danes vabim vse, ki vas zanimata ustroj in tehnika Slovenske vojske, na velik dan 13. maja pred Dvorano Stožice, kjer bodo slovenski vojaki in vojakinje pokazali vse, kar Slovenska vojska premore," je dejala predsednica.