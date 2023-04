Načelnik Glavaš opozoril, da vojska opravlja naloge zgolj s polovico kadra

Glavaš se je odzval tudi na navedbe sindikatov vojakov, ki so opozorili na visoke delovne obremenitve, ter dejal, da se lahko zgodi, da ima kdo tudi 300 delovnih ur mesečno. To se pogosto dogaja predvsem na usposabljanjih v tujini, kjer se lahko vojaki vsak dan usposabljajo tudi do 12 ur, kar je zaradi sodelovanja z drugimi vojskami po njegovih ocenah tudi nujno. Foto: STA