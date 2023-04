Nemška vojska brez zadostne vojaške opreme še po letu 2030

Nemški obrambni minister Boris Pistorius je v pogovoru za nemški časnik Welt am Sonntag povedal, da bo imela Nemčija vrzeli v vojaški opremi še po letu 2030. "Vsi vemo, da obstoječih vrzeli do leta 2030 ni mogoče v celoti zapolniti. Zato moramo določiti prednostne naloge," je dejal.

Ena od prioritet je po njegovih besedah obramba vzhodnega krila zveze Nato. "Za nas to pomeni v prvi vrsti izgradnjo popolnoma opremljene divizije do leta 2025 in ustrezen prispevek k Natovim odzivnim silam," je za Welt am Sonntag po poročanju nemške tiskovne agencije dpa povedal Pistorius, ki je prevzel ministrski položaj na začetku tega leta.

Nemški obrambni minister Boris Pistorius. Foto: Reuters

"Nemška vojska mora izpolniti tri naloge: nacionalno obrambo in obrambo zavezništva ter mednarodne krizne operacije. To zahteva zmogljivosti, podprte z opremo in osebjem," je dejal.