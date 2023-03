Pirc Musar: Naša vojska je sposobna braniti ozemeljsko celovitost Slovenije

Minister za obrambo Marjan Šarec in načelnik Generalštaba Slovenske vojske (SV) Robert Glavaš sta predsednici republike in vrhovni poveljnici obrambnih sil Nataši Pirc Musar predstavila letno poročilo o pripravljenosti SV v letu 2022. "Slovenska vojska je lani izvedla vse naloge, ki so ji bile zaupane," je dejala predsednica republike in dodala: "Kljub nekaterim neskladnostim je vojska sposobna braniti suverenost in ozemeljsko celovitost Slovenije."

"V Slovenski vojski še vedno obstajajo odstopanja od zahtevanih standardov, predvsem na področju zmogljivosti in sposobnosti za delovanje," je na novinarski konferenci povedal Glavaš.

Ocene stopnje pripravljenosti SV v zadnjih letih beležijo rahel napredek, a so bile za delovanje v miru praviloma dobre, za delovanje v vojni pa nezadostne. Napredek je bil tudi v letu 2021, a še ni zadostoval za celovito delovanje v vojnih razmerah, je lani oceno povzel takratni vrhovni poveljnik obrambnih sil Pahor.

Iz ocene za leto 2021 je izhajalo še, da je bila vojska obremenjena s podporo policiji in civilni zaščiti pri varovanju državne meje, to pa se je kazalo tudi v zmanjšanem obsegu rednih in nujnih usposabljanj za izvajanje temeljnega poslanstva - obrambe države. Vojaki so pri varovanju meje sicer nehali sodelovati šele letos ob vstopu Hrvaške v schengen.

Državni zbor je sicer minuli teden sprejel resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja SV, v kateri se je država zvezi Nato zavezala, da bo svoje obrambne izdatke dvignila na dva odstotka bruto domačega produkta do leta 2030. Ta cilj je postavljen ambiciozneje, saj je bil po resoluciji iz leta 2022 dvig do te stopnje predviden šele z letom 2035.

Po predstavitvi poročila si bodo danes Pirc Musarjeva, Šarec in Glavaš pred združenim operativnim centrom v vrhniški vojašnici Ivana Cankarja ogledali še taktično-tehnični zbor SV.