V Ljubljani predsednik vojaškega odbora Nata: Slovenija je cenjena zaveznica

Slovenija je zelo cenjena zaveznica in ima pomembno vlogo pri spodbujanju regionalne stabilnosti v Jugovzhodni Evropi in na Zahodnem Balkanu, je dejal Bauer. Foto: STA

Načelnik generalštaba Slovenske vojske generalmajor Robert Glavaš se je danes v Ljubljani sestal s predsednikom vojaškega odbora Nata admiralom Robom Bauerjem, s katerim sta govorila o varnosti v Evropi in razvoju Slovenske vojske. Strinjala sta se, da sta za varnost v evroatlantskem prostoru nujna razvoj in modernizacija vojsk članic Nata.

"Admiralu sem predstavil načrte za modernizacijo vojaške opreme Slovenske vojske, ki so trenutno v teku, in tiste, ki jih načrtujemo v prihodnosti, ter preostale ukrepe, s katerimi lahko Slovenska vojska še učinkoviteje prispeva k ohranjanju mednarodne varnosti," je dejal Glavaš.

Poudaril je, da Slovenska vojska razume in podpira prizadevanja Nata za ohranjanje varnosti v zavezništvu in zunaj naših meja. "Storili bomo vse, kar je v naši moči, da skupaj z Natom in članicami ohranimo skupno in varno sobivanje v zavezništvu," je dodal.

Bauer: Slovenija je cenjena zaveznica

Skupaj z Bauerjem sta spomnila na dozdajšnji prispevek Slovenije h krepitvi kolektivne varnosti in obrambe zavezništva v okviru Natovih misij. Ob tem je predsednik vojaškega odbora Nata izjavil, da je Slovenija zelo cenjena zaveznica in da ima pomembno vlogo pri spodbujanju regionalne stabilnosti v Jugovzhodni Evropi in na Zahodnem Balkanu.

Opozoril je, da je Rusija trenutno najresnejša grožnja varnosti Nata ter miru in stabilnosti v evroatlantskem prostoru, posledice invazije pa presegajo Ukrajino in celo Evropo. "Gre namreč za ohranjanje mednarodnega reda, ki temelji na pravilih," je dejal in ocenil, da se Moskva kljub izgubam na bojišču ne pripravlja na mir.

Najhitrejša pot do končane vojne je nadaljnja vojaška podpora Ukrajini

V luči tega je izpostavil pomen nadaljnje vojaške podpore Ukrajini, saj je to po njegovem mnenju najhitrejša pot do končanja vojne. Pri tem je pohvalil tako vojaško kot humanitarno pomoč Slovenije Ukrajini in dejal, da Slovenija s tem krepi bojno moč Kijeva in hkrati tudi njegov položaj za pogajalsko mizo v prihodnje.

Prav tako je poudaril, da morajo biti skupne sile članic Nata pripravljene in na voljo v zadostnem obsegu za odvračanje in obrambo pred vsemi grožnjami na vseh geografskih območjih, ter dodal, da Nato ceni prizadevanja Slovenije za krepitev obrambnih izdatkov in posodobitev vojaške opreme.

Admiral Bauer ima danes na programu tudi srečanje s predsednico države Natašo Pirc Musar, obrambnim ministrom Marjanom Šarcem, državnim sekretarjem za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu premierja Andrejem Benedejčičem ter predstavniki ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

V okviru obiska pa si bo na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna ogledal tudi mednarodno vojaško vajo Lipicanec.