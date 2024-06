Glavaš z Briegerjem o načrtih EU za krepitev varnostno-obrambnih zmogljivosti

V luči sodobnih vojaških izzivov tudi EU razvija obrambno in varnostno politiko, je v izjavi za novinarje v uvodu spomnil Robert Glavaš in pojasnil, da bodo v nadaljevanju obiska generalu Robertu Briegerju predstavili novo brigado vojaškega letalstva in zračne obrambe v Cerkljah ob Krki ter nov projekt v tamkajšnji vojašnici.

Kot je dodal Glavaš, sta se z Briegerjem pogovarjala o evropskih ambicijah za krepitev lastnih varnostno-obrambnih zmogljivosti ter o varnostnih razmerah in političnih situacijah v regiji Zahodnega Balkana.

"Slovenski prispevek k misijam in operacijam v okviru skupne varnostne in obrambne politike EU je zelo cenjen," je povedal Brieger, ki verjame, da obstaja splošno zavedanje o zahtevnih časih, ki bolj kot doslej zahtevajo zaupanja vredno usklajevanje. "Razmere na Zahodnem Balkanu so mirne, a krhke," je dodal.

"Predvidevamo, da bo razvoj dogodkov na bojišču v Ukrajini zahteven. Blaginja EU je ogrožena zaradi pomorske varnosti v evropski soseščini. Stari konflikti na Bližnjem vzhodu so se ponovno razplamteli. Stanje v regiji Sahel v Afriki je postalo zelo zapleteno zaradi močnega pritiska Kitajske in Rusije. Vse to dogajanje terja našo pozornost in žal jo terja hkrati," je ocenil Brieger.

Ruska agresija na Ukrajino budnica za dvig obrambnih proračunov

Po njegovih napovedih bo v začetku leta 2025 zmožnost evropskih sil za hitro razmestitev izboljšala odziv EU na neposredne grožnje. "Skupno pet tisoč evropskih vojakov bo tako zmožnih odziva na vsako nastalo krizo z različnimi scenariji," je pojasnil Brieger.

Menil je še, da je bila ruska agresija na Ukrajino za evropske narode nekakšna budnica za dvig obrambnih proračunov, pa tudi za krepitev sodelovanja s ciljem vzpostaviti verodostojno evropsko obrambno držo.

"Obrambni sektor smo desetletja zanemarjali. Imeli smo veliko odličnih rezultatov na račun t. i. mirovne dividende, toda zdaj je treba sredstva za obrambo in varnost dvigniti ter jih porabiti pametneje, hitreje in v iskanju evropskih rešitev," je povedal Brieger.

General Robert Brieger je predsedujoči najvišjemu vojaškemu organu v Svetu EU. Vodi vse vojaške dejavnosti unije, zlasti načrtovanje in izvajanje vojaških misij in operacij v okviru skupne varnostne in obrambne politike ter razvoj vojaških zmogljivosti. Poleg tega opravlja funkcijo vojaškega svetovalca visokemu predstavniku unije za zunanjo in varnostno politiko.