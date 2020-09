Načelnik generalštaba: Vlaganje v Slovensko vojsko potrebno za njen obstoj

Predlog zakona o investicijah v Slovensko vojsko predvideva 780 milijonov evrov naložb v vojsko v prihodnjih šestih letih. V skladu s predlogom so te razdeljene na sedem skupin. Ena od teh predvideva nabavo dveh helikopterjev in transportnega letala, druga nabavo oklepnih vozil 8X8 in 4X4, tretja nabavo informacijske tehnologije, vezane na hibridno delovanje. Prav tako namerava vojska obsežneje kot doslej vlagati v osebno opremo vojakov ter v protioklepna sredstva, poroča STA.

"Niti predvidena sredstva ne bodo zadoščala"

Glavaš je v izjavi za medije po današnjem srečanju s predstavniki medijev poudaril, da vojska ta sredstva potrebuje za izvajanje nalog, ki jih mora opravljati skladno z zakonom in ustavo, pa tudi v skladu z zavezami do zavezništva. "Če želimo izpolnjevati vse te zaveze, predvsem za obrambo države in seveda tudi v zavezništvu, so te investicije potrebne," je poudaril. Po njegovih besedah niti predvidena sredstva ne bodo zadoščala, saj gre za naložbe, s katerimi bi morala vojska že razpolagati.

Glavaš je opozoril tudi na pomen sprejetja predloga novele zakona o obrambi, ki naj bi izboljšala položaj vojakov po 45. letu, ko jim v skladu z dosedanjo zakonodajo preneha vojaška dolžnost. S spremembo bi omogočili prezaposlitev nekaterih vojakov po tej starosti. Ena od možnosti je, da se v SV zaposlijo kot specialisti, prav tako bi lahko skrbeli za varovanje objektov v SV ali pa se zaposlili na katerem od drugih ministrstev, piše STA.

Vojak po dopolnjenem 45. letu bi ob razporeditvi na ministrstvo ali v drug državni organ obdržal število doseženih plačnih razredov. Če bi po razporeditvi prejemal nižjo plačo, pa bi mu ministrstvo pokrilo razliko.

Bo vojaški modul del programa nekaterih fakultet

Se pa v SV zavedajo tudi potrebe po pridobivanju kadra. Ukrepov, s katerimi poskušajo prepričati mlade k pridružitvi SV, je več. V pripravi pa je tudi nov koncept, po katerem bi postopek zaposlitve trajal bistveno manj kot doslej, teden ali dva. Prav tako načrtujejo vojaški modul, ki bi bil del programa nekaterih slovenskih fakultet.

Glavaš je ob tem izrazil nasprotovanje, da bi bile varde del obrambno-varnostnega sistema, saj pravila službe jasno opredeljujejo vojsko, usposabljanje in njen zaveze. "Za varde ne vidim mesta v Slovenski vojski," je pripomnil. Prav tako je ponovil, da ni naklonjen uvedbi naborništva, še navaja STA.