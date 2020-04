Vrhovni poveljnik obrambnih sil sprejel prvega vojaka

Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor je danes skupaj z obrambnim ministrom Matejem Toninom na prvi uradni pogovor po imenovanju sprejel načelnika Generalštaba Slovenske vojske (SV), brigadirja Roberta Glavaša. Slednjega bo povišal v čin generalmajorja. Govorili so tudi o pripravljenosti vojske.

Brigadir Robert Glavaš bo zahteve za povišanje izpolnil decembra letos, predsednik republike Borut Pahor pa je napovedal, da bo slovesno povišanje potekalo ob dnevu 1. brigade SV, ko se bomo v Sloveniji spomnili tudi 30. obletnice postroja pripadnikov zaščitne brigade Teritorialne obrambe v Kočevski Reki 17. decembra 1990, so po poročanju STA sporočili iz predsednikovega urada.

Na današnjem sprejemu so spregovorili tudi o rednem letnem poročanju o pripravljenosti SV, ki bo konec aprila, minister in načelnik generalštaba pa sta Pahorja seznanila z razmišljanji o razvoju vojske. Sogovorniki so pozornost namenili tudi vzpostavljanju ključnih vojaških zmogljivosti v okviru zavezništva in nacionalnim potrebam na podlagi izkušenj pri obvladovanju različnih kriz. Poleg tega sta se Pahor in Tonin dotaknila vprašanja uveljavitve 37.a člena zakona o obrambi, so še sporočili.

Vlada je sicer Glavaša za novega načelnika Generalštaba SV imenovala v četrtek. Dolžnosti je prevzel dan pozneje, v ponedeljek pa je od nekdanje načelnice Alenke Ermenc prejel še bojni prapor. Med ključnimi izzivi njegovega dela sta odprava kadrovske nedohranjenosti in modernizacija oboroženih sil, še navaja STA.